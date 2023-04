Wurtz: Erst die Geburt seines Sohnes, dann ein Treffer - und bald ein neuer Vertrag?

Johannes Wurtz feierte mit Wiesbaden innerhalb einer Woche zwei Siege und erlebte zwischenzeitlich auch noch die Geburt seines Sohnes. Verlängert der 30-Jährige auch bald seinen im Sommer auslaufenden Vertrag?

Für Johannes Wurtz dürfte das 2:1 in Oldenburg der perfekte Abschluss einer besonderen Woche gewesen sein. Erst drehte Wiesbaden vor gut anderthalb Wochen gegen Zwickau turbulent das Spiel (4:3), dann feierte der SVWW eine Woche später in Oldenburg den vierten Sieg in Serie - Novum unter Markus Kauczinski. Doch die Erfolge rücken bei Wurtz mit Blick auf die Geburt seines Sohnes am vergangenen Mittwoch sicherlich in den Hintergrund. "Rechtzeitig vor dem Aufbruch nach Oldenburg" habe seine Frau und sein Sohn die Klinik verlassen, verriet er.

So stand der 30-Jährige also auch beim Gastspiel in Niedersachsen in der Startelf - und verdeutlichte, wie wichtig sein Einsatz war: Denn den ersten Treffer von Sascha Mockenhaupt, der erstmals seit über vier Jahren in einem Meisterschaftsspiel traf, bereitete er vor und den zweiten steuerte er gleich selbst bei. "Wir haben am Ende der ersten Halbzeit ordentlich Druck gemacht und sind auch verdient mit 2:0 in die Pause gegangen", analysierte Wurtz die Partie gegenüber "MagentaSport" ganz sachlich.

Ich wünsche mir, dass wir in Zukunft noch souveräner auftreten. Johannes Wurtz

Obwohl die Hessen nach dem Anschlusstreffer des VfB kaum Torchancen zuließen, sah der Offensivspieler noch Verbesserungsmöglichkeiten. Genau wie sein Trainer haderte er nicht vorzeitig "den Deckel" drauf gemacht zu haben. "So wurde es zu einem engen Duell und einem harten Kampf. Ich wünsche mir, dass wir in Zukunft noch souveräner auftreten", erklärte Wurtz.

Der Vertrag des gebürtigen Saarbrückers läuft übrigens am Ende der Spielzeit aus. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der zweifache Bundesligaspieler auch in der kommenden Saison das rot-schwarze Trikot trägt. Sowohl er selbst als auch Geschäftsführer Nico Schäfer bestätigten Gespräche über einen neuen Vertrag.

Kauczinski: "Zuversicht und Mut bringen nichts"

In welcher Liga er dann für den SVWW auf Torejagd gehen würde, ist noch völlig offen. Durch die Niederlage von Freiburg II sprangen die Wiesbadener an den Breisgauern vorbei auf den 2. Platz und haben drei Zähler Vorsprung auf Dresden, das als Viertplatzierter momentan in der Relegation antreten würde.

Die Marschroute für das Aufstiegsrennen gab Kauczinski jedenfalls kurz nach dem Abpfiff in Oldenburg vor: "Zuversicht und Mut bringen nichts. Wir müssen die Leistung auf den Platz bringen. Man muss die Überzeugung und die Qualität haben." Diese Qualität müssen die Wiesbadener auch am kommenden Samstag haben, sollte es im Heimspiel gegen das formstarke 1860 München mit dem fünften Sieg in Serie klappen (14 Uhr).