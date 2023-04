Wurfkünste und eine Premiere für Letsch

Mit viel Glück hält Bochums Mini-Serie auch in Frankfurt. VfL-Trainer Thomas Letsch erlebte sein erstes Unentschieden in der Bundesliga, auch wegen einer perfekt ausgeführten Standardsituation.

Funny Heinemann und Torwarttrainer Peter Greiber sind in Bochum für die defensiven Standards zuständig, Co-Trainer Jan Fießer übernimmt, wenn es um ruhende Bälle in der gegnerischen Hälfte geht.

Der Erfolg zeigte sich in Frankfurt, quasi nach dem gleichen Schema, mit dem schon der entscheidende Treffer beim 1:0 gegen RB Leipzig eine Woche zuvor eingefädelt worden war. Weiter Einwurf von Christopher Antwi-Adjei, in der Mitte wird der Ball verlängert. Diesmal kam Anthony Losilla zum Schuss, zunächst parierte Kevin Trapp. Beim Abpraller dann war Takuma Asano zur Stelle und sorgte für die Bochumer Führung.

"Es ist außergewöhnlich, dass ein Fußballer so weit werfen kann wie Jimmy", so Letsch hinterher. Einwürfe als Waffe - nicht nur einmal entstand auf diese Weise eine gefährliche Situation vor dem Frankfurter Tor.

Letsch: "Wir wussten, dass wir in Frankfurt nicht viele Chance kriegen"

Kurios beim Treffer von Asano: Kurz vor der Ausführung des Einwurfs hatte Frankfurts Trainer Oliver Glasner noch zurecht lautstark und gestenreich moniert, dass Antwi-Adjei bei der Ausführung des Einwurfs ein paar Meter geklaut hat. Das allerdings ist nicht nur in der Bundesliga durchaus üblich; ein paar Meter ermogelt sich die angreifende Mannschaft meist bei einem Einwurf, hier waren es ungefähr fünf.

"Das Tor", so Letsch, "fällt nach einem klaren Muster, nicht zum ersten Mal. Wir wussten, dass wir in Frankfurt nicht viele Chance kriegen, aber wir wussten natürlich auch, dass die Eintracht bei Standards sehr anfällig ist." Die Feinarbeit unter Jan Fießer, der unter der Woche zunächst mal erkrankt im Training gefehlt hatte, macht sich also mehr und mehr bezahlt. "Wir werden uns weiter was einfallen lassen", sagte Mittelfeld-Dauerläufer Patrick Osterhage. "Man sieht ja, dass wir dadurch Tore erzielen."

Äußerst schmeichelhaft, dass der VfL das 1:1 gegen die Eintracht über die Zeit brachte, angesichts der Frankfurter Überlegenheit schien es nur eine Frage der Zeit, wann Bochum den zweiten Gegentreffer schlucken würde. So aber hat die Mini-Serie weiter Bestand: Nach vier Niederlagen in Folge hat sich der VfL sichtlich gefangen und immerhin sieben Punkte aus den jüngsten drei Spielen ergattert.

Premiere in Frankfurt: Erstes Unentschieden unter Letsch

Und mit dem 1:1 in Frankfurt erlebte Letsch in seinem 19. Bundesligaspiel eine Premiere. Zuvor hatte er mit dem VfL acht Siege eingefahren und zehn Niederlagen erlebt, nun also gab es für den Fußball-Lehrer das erste Unentschieden in der Bundesliga.

So also konnte Letsch nach kurzer Nacht am Samstagmorgen zufrieden nach Berlin aufbrechen, um beim Spiel Union gegen den VfB Stuttgart die nächsten beiden Gegner in Augenschein zu nehmen. Zur guten Laune des Trainers dürfte beigetragen haben, dass er live die Niederlage des VfB Stuttgart erlebte, und auch Schalke durch die Heimniederlage gegen Leverkusen gestoppt wurde.

So ist der VfL sogar einer der Gewinner im Tabellenkeller - und das nach einer eher mäßigen Vorstellung in Frankfurt. Aber eben auch dank einer perfekt ausgeführten Standardsituation.