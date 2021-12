"Wurden vollkommen überrascht": Baden-Württemberg geht in die Winterpause

Der Amateurfußball in Baden-Württemberg geht vorzeitig in die Winterpause. Nach dem Südbadischen setzten nun auch der Badische und der Württembergische Fußballverband den Spielbetrieb für den Rest des Jahres aus. Grund dafür sind die verschärften Corona-Regeln der Landesregierung, die ab Samstag in Kraft treten.

"Es war nicht abzusehen, dass die 2G-Plus-Regelung von heute auf morgen auch in den Umkleideräumen gilt", so Ronny Zimmermann. imago images/Martin Hoffmann