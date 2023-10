Wuppertals Tief setzt sich fort - Düren verpasst Platz eins

Am Samstag hat der 1. FC Düren mit einer Heimniederlage gegen Rot-Weiß Oberhausen die Chance auf Platz eins verpasst, die die Freitagsniederlage von Fortuna Köln (gegen Aachen) eröffnet hatte. Im Verfolgerfeld rangiert noch der Wuppertaler SV, der gegen Lippstadt aber erneut einen enttäuschenden Auftritt zeigte.

Uth und Dietz gewinnen mit Effzeh-Reserve

Der Samstag wurde abgerundet mit der Abendpartie zwischen dem 1. FC Köln II und dem FC Wegberg-Beeck. Die Geißbock-Talente hatten mit Uth und Dietz zwei prominente Offensivspieler in ihren Reihen, die sich nach langen Verletzungspausen nun wieder in Bundesliga-Form bringen wollen. Uth trat am Samstag nahezu jeden Eckball. Gegen den FCWB gaben die Kölner sofort den Ton an, mussten aber sehr viel gegnerischen Abwehrbeton zermürben. Dietz hatte in der 22. Minute schon Torwart Meyer umspielt, traf aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz. Zur Pause wurden Uth und Dietz wie abgesprochen ausgewechselt, nach Wiederbeginn verzeichnete auch Wegberg-Beeck erste Großchancen. In der 65. Minute durften die Heimfans jubeln, nachdem Smajic einen Eckball von Diehl per Kopf ins Netz beförderte. Aus dem Gewühl ließ Saliger relativ zügig das 2:0 folgen (73.). Die anschließenden Offensivbemühungen der Gäste entfalteten viel zu wenig Gefahr. Endstand somit 2:0, der Effzeh-Nachwuchs ist damit nur noch zwei Punkte von Platz eins und Lokalrivale Fortuna Köln entfernt.

Oberhausens Doppelschlag

Weil Fortuna Köln am Freitag Alemannia Aachen unterlag, brauchte der 1. FC Düren gegen Rot-Weiß Oberhausen nur einen Punkt, um auf Platz eins zu springen. Bei RWO war mit drei Unentschieden in Folge zuletzt der Motor etwas ins Stottern geraten. Düren erwischte einen Start nach Maß, Goden setzte sich in der 5. Minute auf dem Flügel energisch durch und bediente in der Mitte Schlößer, der mühelos verwandelte. Schlößer köpfte kurz darauf eine Goden-Flanke drüber, dann aber wurde Oberhausen immer stärker. Kreyer scheiterte in der 24. Minute noch am Pfosten. Doch in den finalen Minuten der ersten Halbzeit konnten die Kleeblätter die Partie drehen. Fassnacht staubte nach einer Glanzparade von Theisen aus kurzer Distanz ab (44.), in der Nachspielzeit drosch Montag das Leder sehenswert in den Winkel. 2:1 für Oberhausen also zur Pause. Nach dem Seitenwechsel verfehlte Kreyer mit einem vielversprechenden Kopfball das Tor, ehe auf der Gegenseite Goden zum Fallrückzieher ansetzte, die Kugel aber leicht daneben setzte. Zwar verzeichnete der FCD im restlichen Verlauf der Partie optische Vorteile, richtig gefährlich wurde die Schommers-Elf aber nicht mehr, sodass RWO mal wieder einen Dreier einfahren konnte.

Drei Marceta-Tore zu wenig für Wuppertal

Der so furios gestartete Wuppertaler SV konnte aus den vergangenen drei Liga-Partien nur einen Punkt ergattern. Am Samstag kam der Tabellenvorletzte SV Lippstadt 08 ins Ausweichstadion in Velbert. Und der hatte, den kräftigen Wind im Rücken, die ersten Torannäherungen. Wuppertal kam nach knapp einer Viertelstunde aber besser ins Spiel, Terrazzino zwang Westphal zu einer Glanzparade. In der 22. Minute agierte der WSV im Vorwärtsgang jedoch zu sorglos, verlor im Spielaufbau den Ball. Den eingeleiteten Gegenangriff nutzte Niek Munsters mit einem Flachschuss ins lange Eck zur Gäste-Führung. Wuppertal wollte noch vor der Pause ausgleichen, aber der heftige Gegenwind und Lippstadts gut gestaffelte Defensive machten diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Wer auf Seiten der Gastgeber gehofft hatte, mit Rückenwind in der zweiten Hälfte würde die große Wende erfolgen, wurde enttäuscht. Demirarslan bekam in der 49. Minute zu viel Platz eingeräumt und vollstreckte zum 2:0 ins lange Eck. Auch Örnek erfuhr sieben Minuten später viel zu wenig Gegenwehr und jagte die Kugel zum dritten Gäste-Treffer in den Knick. Die Heimfans stellten ihren Support ein, ehe Marceta in der 64. Minute mit dem 1:3 für kurze Hoffnung sorgte. Kurz deswegen, da Niek Munsters in Minute 70 den nächsten Lippstädter Treffer erzielte. Etwas Widerstandskraft war beim WSV allerdings noch vorhanden: Marceta nickte nach Freistoßflanke von Saric zum 2:4 ein (78.) und trug sich noch ein drittes Mal in die Torschützenliste ein, doch sein Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit kam zu spät, unmittelbar darauf pfiff Schiedsrichter Florian Visse ab. Wuppertal tritt derzeit überhaupt nicht wie ein Spitzenteam auf, hat aber dennoch nur drei Punkte Rückstand auf Platz eins.

Fakhro-Doppelpack für Bocholt

So richtig zwingend war das nicht, was der 1. FC Bocholt und der FC Gütersloh am Samstag zu Beginn boten. Ein Windmüller-Kopfball, der knapp über das FCG-Tor flog, war nach gut einer Viertelstunde der einzige kleine Höhepunkt. Dann ging Fakhro in der 25. Minute im Gütersloher Strafraum zu Boden, es gab Elfmeter, den der Gefoulte selbst flach verwandelte. Acht Minuten später zog Fakhro mit links ab und erhöhte auf 2:0. Komplett unhaltbar schien der Abschluss allerdings nicht zu sein. Von den Gästen kam im kompletten ersten Durchgang viel zu wenig, sodass Bocholts Führung nach den ersten 45 Minuten vollauf in Ordnung ging. Das Spiel war kaum wieder angepfiffen, da wagte sich Gütersloh doch mal nach vorne, aber Buckmaiers Schuss landete am Außennetz. Auch danach hatte der Aufsteiger überwiegend den Ball und musste immer wieder gegen dicht stehende Bocholter anlaufen, die gut verteidigten. Eskos Distanzschuss, der in der 70. Minute knapp vorbei ging, war da eine Ausnahme. Somit blieb es beim 2:0 für den FC, der nach Punkten mit Spitzenreiter Fortuna Köln gleichzieht.

Engelmann netzt für Rödinghausen

Ein Spitzenteam will der SV Rödinghausen sein, alleine die bisherigen Darbietungen in dieser Saison rechtfertigen eher einen Blick in den Rückspiegel. Am Samstag gegen die ordentlich gestartete U 21 des SC Paderborn wusste der SVR nach kurzer Auftau-Phase aber über zu überzeugen. Kaba hatte nach knapp einer halben Stunde Pech, dass sein Kopfball vom Pfosten zurück ins Feld sprang. Ansonsten war bei der Chancenverwertung der Heimelf auch viel Unvermögen dabei. Zudem zeigte SCP-Keeper Schulz eine starke Leistung. Dementsprechend stand es zur Pause 0:0. Nach Wiederbeginn kippten die Spielanteile mehr und mehr auf die Seite der Gäste. Just in dieser Phase drückte Safi eine Hereingabe von Dacaj aus kurzer Distanz über die Linie (66.). Rein auf die zweite Halbzeit bezogen ein Resultat gnadenloser Effizienz. Doch auch wenn Paderborns Bemühungen schön anzusehen waren, kam lange Zeit zu wenig dabei rum. Erst in den finalen Minuten brannte es im Rödinghauser Strafraum mehrmals. In der Nachspielzeit fielen bei Engelmann wohl nicht nur Steine, sondern ganze Felsformationen vom Herzen, denn der Rekordtorjäger der Regionalliga West drückte eine flache Hereingabe von Heim über die Linie. Der erste Saisontreffer des prominenten Neuzugangs, der damit für den Endstand sorgte.

Platzverweis trifft Ahlen hart

Bevor ein neuer Cheftrainer Anfang kommender Woche unterschreiben soll, saß am Samstag bei Rot Weiss Ahlen noch einmal der Sportliche Leiter Orhan Özkara als Interimslösung auf der Bank. Der sah gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf eine dominante und von Chancen gespickte erste Hälfte seiner Elf. Aber nach gut einer halben Stunde führte auf einmal die bisher eher passiv agierende Fortuna-Reserve. Nach langem Ball wurde Manu zwar rüde gefoult, doch Niemiec nahm den Ball auf und nutzte den Vorteil zum Treffer. Nach der Halbzeit scheiterte Ahlens Cvetkovic am Pfosten, ehe sich sein Teamkollege Dal nach Notbremse Rot abholte (51.). Wie sich herausstellen sollte, war das der Knackpunkt an diesem Nachmittag. Schon in der 62. Minute landete ein zu kurz abgewehrter Eckball bei Oberdorf, der mit seinem Distanzschuss auf 2:0 stellte. RWA kippte jetzt weg, Niemiec umkurvte in der 67. Minute Torwart Brüseke, 3:0. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte Skolik nach einem Konter (90.). Ein Endstand, der bis zum Platzverweis surreal schien.

Amadin-Tor reicht Schalke II

Die U 23 des FC Schalke 04 stellte gegen den SC Wiedenbrück schon früh die Weichen. Müller kam in der 10. Minute am linken Strafraumeck zum Abschluss, seinen Schuss fälschte Amadin entscheidend zur Schalker Führung ab. Damit war der erste Durchgang schon erzählt, eigentlich sogar das ganze restliche Spiel, denn der S04 konzentrierte sich auf die Defensive und hatte damit vollumfänglich Erfolg. Kleiner Schönheitsfleck: Aninkorah-Meisel lief in der Nachspielzeit frei auf SCW-Torwart Hölscher zu und ließ diese Riesenchance ungenutzt. Kurz darauf war Schluss und Schalke der Sieger.

Mönchengladbach II dreht Rückstand

Borussia Mönchengladbach II ging mit zwei Siegen im Rücken in das Duell mit der SSVg Velbert. Nach zähem Beginn hatte Velbert mehr vom Spiel. Beric scheiterte in der 30. Minute noch an Fohlen-Keeper Olschowsky, ehe Pazurek knapp 180 Sekunden später einen Handelfmeter verwandelte. Die Gladbacher konnten froh sein, dass Velbert vor der Pause nicht noch das 2:0 nachlegte. Aber im Verlauf des zweiten Durchgangs erwachte die Borussia zu neuem Leben. In der 58. Minute köpfte Naderi eine präzise Flanke von Reitz zum Ausgleich ein. Elf Zeigerumdrehungenn später probierte es Hoogewerf mit Wucht aus der Distanz, jetzt stand es 2:1 für Mönchengladbach. Danach hielt Olschowsky die Führung fest, ehe es nach dem 3:1 durch Ranos, der noch SSVg-Keeper Lenz austanzte, nach Entscheidung roch. Doch das Spiel war noch lange nicht vorbei, da Gladbachs Lieder lange behandelt werden musste. Ausgerechnet als die Hausherren deswegen in Unterzahl agierten, verkürzte Hilger auf 2:3 (90.+7). Alle Hoffnungen auf den Ausgleich erstickte Naderi im Gegenzug im Keim, frei vor Lenz schnürte er nervenstark den Doppelpack.

Zittersieg für Aachen

Im einzigen Freitagsspiel musste sich der bisherige Spitzenreiter Fortuna Köln vor 7672 Zuschauern Alemannia Aachen geschlagen geben. Scepanik schoss in der 21. Minute nach flacher Ramaj-Hereingabe das Tor des Tages. Zwar sah Schwermann kurz darauf Gelb-Rot, doch die Aachener überstanden in Unterzahl mit viel Widerstandskraft und etwas Glück die Kölner Druckphasen und nahmen den Dreier in die Kaiserstadt mit.