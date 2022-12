Wuppertaler SV: Küsters’ Kniff mit Dogan zahlt sich aus

Zur Pause überwintert der Wuppertaler SV nach schwachem Saisonstart auf Platz 3. Die Maßnahmen von Coach Hüzeyfe Dogan waren erst unpopulär, verfehlten ihre Wirkung aber nicht.

Dezember - Weihnachten - Winterpause. Das ist die Zeit, in der in den Jahresrückblicken der fußballerische Konjunktiv Hochkonjunktur hat: "Was wäre möglich gewesen, wenn?" Diese Frage dürfte sich auch Stephan Küsters (51), Sportlicher Leiter beim Wuppertaler SV, in den vergangenen Tagen häufiger gestellt haben. Zu wechselhaft waren die Leistungen des ehemaligen Bundesligisten während der Hinserie, um Ligaprimus SC Preußen Münster ganz dicht im Nacken zu sitzen. Auf der anderen Seite hätte Küsters Mitte Oktober neun Punkte Rückstand zu Platz 1 wohl blind unterschrieben. Damals hatte er ganz andere Sorgen.

Nach dem verkorksten Saisonstart (nur 13 Zähler aus den ersten elf Partien) war sogar die Abstiegszone für die Bergischen in bedrohliche Nähe gerückt. Auch nach dem Trainerwechsel von Björn Mehnert zu Hüzeyfe Dogan stockte der WSV-Motor kurzzeitig, ehe der 41-Jährige offensichtlich an den richtigen Stellschrauben drehte und den Traditionsklub mit einer beeindruckenden Serie von sieben Siegen in Folge (unter anderem 1:0 in Münster) auf Platz 3 katapultierte. Auch im Niederrheinpokal mischt Wuppertal noch mit, erwartet im Viertelfinale am 1. März ab 19 Uhr den Drittligisten und "Erzrivalen" Rot-Weiss Essen zum Klassiker.

Münster-Heimspiel im Hinterkopf

"Wir hoffen auf einen guten Start in die Restrunde, wollen den positiven Trend im neuen Jahr fortsetzen", sagt Küsters. Im Hinterkopf dürfte er dabei nicht zuletzt den 33. Spieltag (6. Mai) haben, wenn sein Ex-Klub Münster im Stadion am Zoo gastiert. Bis zum Top-Spiel will der WSV möglichst in Schlagdistanz zur Tabellenspitze sein.

Ein wesentlicher Faktor für den Aufschwung war die Stabilisierung der Hintermannschaft. "In den letzten acht Spielen haben wir viermal zu Null gespielt", lobt der Sportchef. Die eher unpopulären Maßnahmen von Trainer Dogan, Kapitän Sebastian Patzler für Franz Langhoff aus dem Tor zu nehmen und Ex-Profi Marco Stiepermann zumindest zwischenzeitlich auf die Bank zu setzen, "verfehlten ihre Wirkung im Team nicht", bestätigt Küsters.

Für den 2. Januar ist die erste Trainingseinheit des neuen Jahres angesetzt, bevor es ins Trainingslager nach Belek (Türkei, 23.-28. Januar) geht. Am 4. Februar startet im Westen die Restrunde gegen Aufsteiger 1. FC Bocholt.