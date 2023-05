Wuppertaler SV: Erste Gespräche mit Herzenbruch und Kefkir

Der künftige Kader des Wuppertaler SV nimmt immer mehr Konturen an. Nahezu täglich geben sich auf der WSV-Geschäftsstelle an der Hubertusallee die Neuzugänge die Klinke in die Hand. Auch zwei Akteure von Rot-Weiss Essen stehen im Fokus.

Vizemeister: Beim Wuppertaler SV geht es nun um den Kader für die kommende Saison. IMAGO/Otto Krschak