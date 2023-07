Wuppertaler SV: Dogan lobt Benschop und hofft auf Rückkehr von Verletzten

Der Wuppertaler SV hat sich in Willingen auf den Saisonstart vorbereitet. Trainer Hüzeyfe Dogan war mit dem Trainingslager insgesamt zufrieden, hat aber mit personellen Sorgen zu kämpfen.

Der erste Auftritt von Ex-Bundesliga-Stürmer Charlison Benschop (33) im Trikot des Regionalliga West-Vizemeisters Wuppertaler SV machte schon mal Lust auf mehr. Zum Abschluss des Trainingslagers im sauerländischen Willingen lief der zehnmalige Nationalspieler von Curacao, der zuletzt beim niederländischen Zweitligisten De Graafschap unter Vertrag stand, im Testspiel gegen den Aufsteiger und künftigen Ligakonkurrenten SC Paderborn 07 U 21 (4:2) von Beginn an auf, hielt 60 Minuten durch und bereitete den 1:0-Führungstreffer von Sturmpartner Damjan Marceta (29, zuvor SV Rödinghausen) vor.

WSV-Trainer Hüzeyfe Dogan (42) zeigt sich äußerst angetan von Benschop, der in Deutschland bislang für Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, den FC Ingolstadt 04 und den SV Sandhausen am Ball war (16 Bundesliga-Einsätze, 82 Partien in der 2. Bundesliga). "Mit seiner Wucht und Schnelligkeit, aber auch mit seiner Erfahrung und seinem Charakter tut er uns gut", so Dogan. "Obwohl er noch nicht lange bei uns ist, coacht er bereits seine Mitspieler auf dem Platz. Das ist sehr positiv."

Vom Typ her unterscheidet sich der 1,91 Meter große Benschop als Stoßstürmer deutlich vom abgewanderten Torschützenkönig Serhat-Semih Güler (26), der sich mit 23 Saisontreffern für einen Vertrag beim Zweitligisten FC Hansa Rostock empfohlen hatte. "Güler ist eher ein klassischer Umschaltspieler mit vielen Wegen in die Tiefe", sagt Hüzeyfe Dogan, fügt aber gleich hinzu: "Durch die Verpflichtung von Charlison haben wir jetzt dennoch mehr Optionen, können je nach Gegner oder Situation auch mal mit zwei echten Mittelstürmern spielen oder eben einen Neuner von der Bank bringen."

"Ausgezeichnete Bedingungen" im Trainingslager

Mit dem Verlauf und dem Abschluss des Trainingslagers zeigte sich der WSV-Trainer insgesamt zufrieden. "Paderborn war ein sehr guter Gegner, hat uns richtig gefordert", lobte Dogan: "Auch sonst hatten wir in Willingen ausgezeichnete Bedingungen."

Weniger erfreulich ist gut zehn Tage vor dem attraktiven Saisonstart am Freitag, 28. Juli, ab 19.30 Uhr beim Titelkonkurrenten Alemannia Aachen die personelle Situation. Neben Innenverteidiger Durim Berisha (22, Adduktorenbeschwerden) und Rechtsverteidiger Philipp Hanke (30, Knieprobleme), die beide für den Auftakt ausfallen werden, konnten gegen die Paderborner U 21 auch der neue Kapitän Kevin Pytlik (25) sowie die Mittelfeldspieler Lukas Demming (23), Tobias Peitz (24), Steve Tunga (26) und Tim Korzuschek (24) wegen leichterer Blessuren nicht eingesetzt werden.

Umso mehr hofft Dogan, dass sich die Lage spätestens bis zur Generalprobe am kommenden Samstag, 22. Juli, ab 14 Uhr beim ambitionierten Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger deutlich entspannen wird. Dabei kommt es schließlich auch zu einem interessanten Quervergleich, denn die Hessen hatten zuletzt Wuppertals Auftaktgegner Alemannia Aachen 4:1 bezwungen.