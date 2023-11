Wuppertal will Aachen "nicht in die Karten spielen"

Für den erhofften Sieg im ersten Spiel unter der Regie von Interimstrainer Christian Britscho (53) hatte es für den Wuppertaler SV zwar noch nicht gereicht. Das 1:1 beim Tabellennachbarn 1. FC Düren sorgt beim Traditionsverein dennoch für einen optimistischen Blick auf den bevorstehenden Klassiker zum Rückrundenstart am Samstag (ab 14 Uhr) gegen Alemannia Aachen.

"Christian hat als Menschenfänger genau für das gesorgt, was wir uns erhofft hatten", lobt der Sportliche Leiter Gaetano Manno (41) im Gespräch mit dem kicker. "Er hat die Köpfe der Jungs frei bekommen, was man auch an der Körpersprache bemerkt hat." Die Art des hauptberuflichen Polizeibeamten, der derzeit parallel auch noch weiter die U 19 der Bergischen in der A-Junioren-Bundesliga betreut, kommt beim Team gut an. "Der Trainer hat uns gut gepackt, war sehr deutlich zu uns", meinte Torschütze Charlison Benschop (34). "Man hat gesehen, dass wieder eine Mannschaft auf dem Platz gestanden hat."

Die Konstellation mit Christian Britscho an der Seitenlinie gilt zunächst einmal bis zur Winterpause. Im Hintergrund beschäftigen sich die Verantwortlichen aber auch schon damit, wie die Regelung darüber hinaus aussehen wird. "Es kamen viele Bewerbungen rein, mit ein paar Trainern habe ich mich auch schon getroffen", berichtet Manno. "Gegenüber Christian gehen wir ganz offen mit der Situation um. Wir haben den Kreis auf sechs, sieben Kandidaten verkleinert. Demnächst werde ich mich dann mit dem Vorstand austauschen, welchen Trainer wir als die beste Lösung für den WSV sehen."

Ob der Wuppertaler SV nach der Vorbereitung inklusive des geplanten Trainingslagers in der Türkei noch einmal in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen kommen wird, spielt für das Team aktuell keine Rolle. "Wir müssen uns auf das Hier und Jetzt fokussieren", meint Innenverteidiger Lion Schweers (27). "Wir hatten gewisse Sachen, die wir aufarbeiten mussten. Alles weitere ist erst einmal weit in der Zukunft. Für uns ist es entscheidend, wieder die Leistung auf den Platz zu bringen - und das dann auch wiederholt. Den ersten Schritt haben wir gegen Düren gemacht."

Der zweite Schritt soll nun gegen den Tabellendritten Alemannia Aachen folgen, der aus seinen letzten acht Partien 21 von 24 möglichen Zählern sammeln konnte und nach Abschluss der Hinserie vier Punkte vor dem WSV rangiert. "Aachen geht sehr häufig in Führung und verteidigt das dann sehr gut", so Britscho. "Unsere Aufgabe wird es daher sein, der Alemannia nicht in die Karten zu spielen, dem Gegner keine Führung zu gestatten, sondern selbst früh zu treffen und die Zuschauer mitzunehmen. Wir wollen den Aachenern zeigen, dass es hier nicht wie in den letzten Wochen laufen wird."

An das Hinspiel am Aachener Tivoli haben die Wuppertaler beste Erinnerungen. Vor 27.300 Zuschauern lag der WSV nach einem unglücklichen Eigentor von Lukas Demming (20.) bis in die Nachspielzeit 0:1 zurück, ehe Damjan Marceta (90.+2, Foulelfmeter) und Lion Schweers (90.+4) noch für die späte Wende sorgten.

Mit einem Stadtduell am Rhein wird der Spieltag bereits einen Tag zuvor eröffnet. Dort trifft im Franz-Kremer-Stadion die FC-Reserve auf den Tabellenzweiten Fortuna Köln.

Neben dem Traditionsduell im Stadion am Zoo hat das Rahmenprogramm der Regionalliga West am Samstag fünf weitere Partien zu bieten. Unter anderem hat Rot-Weiß Oberhausen den SC Wiedenbrück zu Gast. Der bereits als Herbstmeister feststehende 1. FC Bocholt empfängt die Reserve des FC Schalke 04. Der durch fünf sieglose Spiele in Folge etwas ins Straucheln geratene 1. FC Düren misst sich zudem mit Borussia Mönchengladbach II und beim SV Lippstadt steigt das Kellerduell gegen das Schlusslicht SSVg Velbert. Das Samstagsspiel zwischen RW Ahlen und dem SV Rödinghausen wurde bereits am Donnerstag abgesagt.

Am Sonntag rundet eine Begegnung den vorletzten Spieltag dieses Kalenderjahres ab. Fortuna Düsseldorf II will mit einem Erfolg gegen Wegberg-Beeck die Abstiegsplätze verlassen und an den Gästen vorbeiziehen. Der "zu einer Einheit gewordene" FC Gütersloh, ist derweil zum Zuschauen verdammt. Die Partie gegen den SC Paderborn II musste witterungsbedingt verschoben werden.