Wuppertal und RWO siegen souverän - Lanius erlöst Fortuna Köln

Am Freitag haben der Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen mit souveränen Siegen vorgelegt. Tags darauf zog Fortuna Köln gegen Velbert nach, während Bocholt patzte. Eine klare Sachen waren die Heimspiele von Fortuna Düsseldorf II und vom 1. FC Düren.

Raus aus der Abstiegszone, noch dazu mit einem 3:2 in Unterzahl gegen Schalke II unter der Woche im Rücken, das war die Zielsetzung von Rot Weiss Ahlen gegen den SC Wiedenbrück. Ein bisschen schwer schienen die Ahlener Beine am Samstag noch zu sein, nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ging es torlos in die Kabine. Das Pendel zu Gunsten des SCW ließ in der 69. Minute Jan-Lukas Liehr ausschlagen, der aus knapp 30 Metern abzog und den Ball sehenswert im Netz unterbrachte. Umkämpft ging es weiter, beide Teams schenkten sich quasi über die vollen 90 Minuten nichts. Am Ende hatte das 1:0 für die Gäste Bestand.

Mit einem Unentschieden schon hätte der 1. FC Bocholt zumindest bis Sonntag die Tabellenführung übernehmen können. Doch gegen die U 21 des SC Paderborn missriet der Elf von Dietmar Hirsch vor allem die zweite Halbzeit. Nach einem Fehler von Torwart Lucas Fox erzielte Moritz Flotho in der 59. Minute das Tor des Tages für den SCP. Die erste Heimniederlage der Saison für Bocholt.

Der 1. FC Düren stellte im Heimspiel gegen den FC Wegberg-Beeck frühzeitig die Weichen. Julijan Popovic erwischte in der 16. Minute eine Hereingabe von Simon Breuer am zweiten Pfosten perfekt und brachte den FCD in Front. Danach verflachte das Spiel, ehe Düren zu Beginn der zweiten Halbzeit einige Großchancen hatte. Popovic traf in der 53. Minute beispielsweise den Pfosten. Gleiches Pech hatte Breuer in Minute 71. Vorentschieden war die Begegnung erst ab der 85. Minute, als Romeo Aigbekaen nach einem Konter einen Querpass von Ismail Harnafi einschob. Zwar köpfte Wegbergs Timo Braun in der ersten Minute der Nachspielzeit ans Aluminium, doch kurz darauf setzte sich Aigbekaen im Strafraum ballsicher durch und erzielte flach den 3:0-Endstand.

Mit fünf Niederlagen aus den vergangenen sechs Regionalliga-Spielen ging die U 23 von Borussia Mönchengladbach in die Begegnung mit dem SV Rödinghausen. Die erste Hiobsbotschaft gab es bereits vor Anpfiff zu verdauen: Torwart Maximilian Brüll verletzte sich beim Aufwärmen, Florian Dimmer ging zwischen die Pfosten. Zwar hatte der SVR etwas mehr vom Spiel, doch die größte Chance bis zur Pause gehörte dem Fohlen-Nachwuchs: Cagatay Kader steckte auf Ryan Naderi durch, der Gäste-Keeper Luis Weber umkurven wollte, doch hängen blieb. Generell gelang beiden Offensivreihen wenig, sodass eine Standardsituation für das Tor des Tages herhalten musste: Ein Eckball landete in der 73. Minute am langen Pfosten bei Leon Tia, der den Ball über die Linie drückte und damit Rödinghausen den Dreier bescherte. In der Mönchengladbacher Schlussoffensive vergaben Kushtrim Asallari und Jacob Italiano noch gute Möglichkeiten.

Die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf entfernt sich immer mehr aus dem Abstiegskampf. Gegen den SV Lippstadt 08 überstanden die Landeshauptstädter in der 20. Minute die erste Schrecksekunde, als Iker Luis Kohl das Außennetz traf. Fünf Zeigerumdrehungen später kombinierte sich Düsseldorf sehenswert nach vorne. Min-woo Kim bediente im Zentrum Kevin Brechmann, der den Ball per Hacke im Netz unterbrachte. War das noch ein Produkt gnadenloser Effizienz, häuften sich mit Beginn der zweiten Halbzeit die heimischen Torchancen. In der 67. Minute scheiterte Ephraim Kalonji zwar an SVL-Schlussmann Steffen Westphal, doch dessen Parade prallte von Abwehrspieler Yusuf Sahin Örnek ins eigene Tor. Eine Minute vor Schluss bekam Westphal auch gegen Brechmann die Hände an den Ball, doch diesmal flog der Ball auf den Kopf von Kilian Skolik, der zum 3:0-Endstand erhöhte.

Fortuna Köln hatte am Samstag mit der SSVg Velbert den Tabellenletzten zu Gast. Doch so leicht sich das anhört, die Gäste kamen mit Interims-Trainer Björn Kreil, wovon sich Velbert frischen Wind erhoffte. Zumindest defensiv präsentierte sich der Gast verbessert, hatte in der 27. Minute aber auch etwas Glück, weil ein Freistoß von Adrian Stanilewicz an den Querbalken klatschte. Doch noch vor der Pause gingen die Kölner in Führung, Jonas Scholz vollstreckte nach schnell ausgeführtem Freistoß (45.). Knapp sieben Minuten nach Wiederbeginn schlug Velbert in Person von Robin Hilger mit einem Flachschuss ins lange Eck zurück, 1:1. Die Kreil-Elf konnte sich nun wieder tiefer in die Defensive fallen lassen und ließ nicht mehr viel zu. Erst in der 89. Minute stieg Richard Sukuta-Pasu am zweiten Pfosten am höchsten, bediente mit seiner Kopfball-Ablage den im Fünfmeterraum freistehenden Dominik Lanius, der die heimischen Fans mit seinem späten Siegtreffer erlöste.

Wuppertal bezwang am Freitagabend hochverdient die U 21 des 1. FC Köln mit 2:0. Die Heimelf war im ersten Durchgang das klar bessere Team, hatte vor allem in fünf starken Minuten gute Chancen, doch Köln-Keeper Jonas Nikisch zeigte sich auf der Höhe. Chancenlos war der Schlussmann dann nach rund einer halben Stunde, als Kevin Hagemann eine Flanke zum 1:0 für die Wuppertaler verwertete (33.). In der zweiten Hälfte blieben die Kölner weiter harmlos, Lukas Demming besorgte aus dem Rückraum das 2:0 (52.). Es war die Entscheidung, von den Gästen kam kaum mehr etwas.

Der FC Gütersloh kam am Freitag mit 0:4 gegen Rot-Weiß Oberhausen unter die Räder, das sich gut erholt von der Aachen-Niederlage und der Unruhe der letzten Wochen zeigte. Für die ersten beiden Treffer des Abends sorgte für dominierende Gäste Moritz Stoppelkamp, der erst einen Foulelfmeter zum 1:0 (8.), dann im Nachsetzen das 2:0 erzielte (21.). Für die Heimelf verpasste Eduard Probst den Anschluss. Im zweiten Durchgang machte der Gast die Hoffnungen des Aufsteigers, hier doch noch was zu holen, schnell zunichte: Leo Weichert verzockte sich im Dribbling, Sven Kreyer bestrafte das mit dem 3:0 (56.). Und Cottrell Ezekwem hatte gleich darauf mit dem 4:0 keinerlei Mühe (64.). Für die glücklosen Gastgeber traf noch Jeffrey Obst die Latte.