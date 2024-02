Wuppertal und Oberhausen erfüllen ihre Aufgaben

Zwei Partien gab es am Freitag in der Regionalliga West: Dabei gewannen sowohl der Wuppertaler SV als auch Rot-Weiß Oberhausen souverän und behaupten sich als Verfolgerduo.

Wuppertal bezwang am Freitagabend hochverdient die U 21 des 1. FC Köln mit 2:0. Die Heimelf war im ersten Durchgang das klar bessere Team, hatte vor allem in fünf starken Minuten gute Chancen, doch Köln-Keeper Jonas Nikisch zeigte sich auf der Höhe. Chancenlos war der Schlussmann dann nach rund einer halben Stunde, als Kevin Hagemann eine Flanke zum 1:0 für die Wuppertaler verwertete (33.). In der zweiten Hälfte blieben die Kölner weiter harmlos, Lukas Demming besorgte aus dem Rückraum das 2:0 (52.). Es war die Entscheidung, von den Gästen kam kaum mehr etwas.

Der FC Gütersloh kam am Freitag mit 0:4 gegen Rot-Weiß Oberhausen unter die Räder, das sich gut erholt von der Aachen-Niederlage und der Unruhe der letzten Wochen zeigte. Für die ersten beiden Treffer des Abends sorgte für dominierende Gäste Moritz Stoppelkamp, der erst einen Foulelfmeter zum 1:0 (8.), dann im Nachsetzen das 2:0 erzielte (21.). Für die Heimelf verpasste Eduard Probst den Anschluss. Im zweiten Durchgang machte der Gast die Hoffnungen des Aufsteigers, hier doch noch was zu holen, schnell zunichte: Leo Weichert verzockte sich im Dribbling, Sven Kreyer bestrafte das mit dem 3:0 (56.). Und Cottrell Ezekwem hatte gleich darauf mit dem 4:0 keinerlei Mühe (64.). Für die glücklosen Gastgeber traf noch Jeffrey Obst die Latte.