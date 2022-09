Wuppertal sprengt alle Ketten - Münster gewinnt das Spitzenspiel

Im Kampf um dem Aufstieg hat Preußen Münster am Samstag einen großen Schritt gemacht, schlug den ärgsten Verfolger Rödinghausen im direkten Duell. Einen Tag nach dem Trainerwechsel spielte Wuppertal gegen Lippstadt groß auf, im Aufsteigerduell holte sich Düren gegen Kaan-Marienborn einen deutlichen Sieg. Hingegen fand der Aufwärtstrend von Alemannia Aachen am Samstag ein Ende.

Am Samstag stand alles im Zeichen des Spitzenspiels zwischen Primus Preußen Münster und dem Tabellenzweiten SV Rödinghausen. Münster hatte in den ersten 45 Minuten mehr vom Spiel, die Gäste versuchten es mit konsequenter und aggressiver Defensivarbeit. Der SC Preußen suchte bei seinen Angriffen immer wieder Wegkamp im Sturmzentrum, der selbst zwei Großchancen hatte und weitere mit einleitete. Der zweite Durchgang war wenige Sekunden alt, da stachen die Preußen zu. Der Anstoß wurde zu Grote gespielt, der schlug einen langen Ball in die gegnerische Hälfte, Deters war nach vorne gespurtet, nahm die Kugel mit, ließ Keeper Estevao aussteigen und verwandelte aus spitzem Winkel. Der Spitzenreiter wollte mehr, doch in der 57. Minute ging ein Gewaltschuss von Deters vorbei. Auf der Gegenseite kam in Minute 68 Flottmann nach einer Ecke mit dem Kopf an den Ball und verpasste knapp den Ausgleich. Der SCP wählte jetzt die riskante Strategie, sich weit nach hinten zurück zu ziehen und den knappen Vorsprung zu verteidigen. Doch der Plan ging auf, die am Ende druckvollen Gäste fanden keinen Weg zum gegnerischen Tor, sodass Münster mit diesem Sieg jetzt vier Punkte Vorsprung auf Platz zwei hat.

Des Weiteren begrüßte am Samstag der 1. FC Düren den 1. FC Kaan-Marienborn. Beide Aufsteiger waren top in die Saison gestartet, mussten in den vergangenen Wochen aber Rückschläge verkraften. Am Samstag hatte Düren das erste Wort. Schlößer drang in der 16. Minute von rechts in den Strafraum ein, legte zurück auf Bors, der einschoss. Neun Minuten später legten die Hausherren nach. Einen Bors-Schuss ließ Jendrusch nach vorne abprallen, Schlößer stocherte den Ball zum 2:0 ins Tor. Düren war äußerst effizient in einer eigentlich ausgeglichenen Partie und schob in der 34. Minute sogar das 3:0 nach. Am rechten Strafraumeck kam Kühnel zum Schuss und der Ball landete flach im Tor. In der 39. Minute war Bors schon an Jendrusch vorbei, doch setzte den Ball aus spitzem Winkel drüber. Der zweite Durchgang ist schnell erzählt: Düren verwaltete, Kaan-Marienborn entwickelte viel zu wenig offensive Wucht, um noch ein großes Comeback hinzulegen.

Etwas höher im Ranking wäre gerne der Wuppertaler SV angesiedelt. Einen Tag nach der Trennung von Trainer Björn Mehnert gastierte der SV Lippstadt im Stadion am Zoo. Interimslösung Andy Steinmann schien belebende Wirkung zu entfalten, in der 6. Minute verlängerte Peitz einen Flachpass von Rodrigues Pires auf Schweers, der einschob. Der WSV war das klar tonangebende Team und hatte dicke Chancen. In der 27. Minute ging Güler im SVL-Strafraum zu Boden, den Foulelfmeter verwertete Rodrigues Pires. Kurz vor der Pause meldeten sich die Gäste mit ihrem ersten gefährlichen Abschluss zu Wort. Einen Konter gegen drückend überlegene Wuppertaler verwertete Halbauer zum Anschlusstreffer. Von diesem unverhofften Erfolgserlebnis konnte Lippstadt auch nach Wiederanpfiff etwas zehren, zumindest zeigte sich der SVL offensiv jetzt stark verbessert. Patzler musste sein ganzes Können aufbieten, um ein Schweers-Eigentor zu verhindern. Doch mitten in die kleine Druckphase des SVL stellte Güler den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Der Angreifer erlief einen zu kurzen Rückpass und verwandelte im Eins-gegen-Eins vor Balkenhoff eiskalt (56.). Es lief einfach an diesem Tag für Wuppertal, das unverändert nach vorne spielte. In der 76. Minute landete ein Eckstoß bei Galle am zweiten Pfosten, der auf 4:1 stellte. Der Deckel war drauf, Montag erhöhte in der Nachspielzeit zum 5:1-Endstand.

Aachen bleibt vieles schuldig

Alemannia Aachen wollte beim 1. FC Bocholt, die gute Form der Vorwochen bestätigen. Allerdings war es der FCB, der dem Spiel überwiegend seinen Stempel aufdrückte. In der 21. Minute musste Aachens Torwart Bangsow einen Kopfball von Bugla mit einer Glanzparade entschärfen. Doch anschließend verflachte das Spiel auf feuchtem Untergrund immer mehr. In der 55. Minute war es dann passiert: Bugla fasste sich aus der Distanz ein Herz und ließ Bangsow diesmal keine Abwehrchance. Bei den Gästen war auch danach kein Aufbäumen zu spüren, der Kopfball von Ramaj, der in der 83. Minute um Zentimeter neben das Tor ging, bildete eine Ausnahme. Beckert entschied in der 90. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter die Partie zu Gunsten des FCB. Aufgebrachte Aachener Fans drängten nach Abpfiff in Richtung Innenraum, doch die Sicherheitskräfte bekamen die aufgeheizte Stimmung unter Kontrolle.

Samstags lieferten sich Fortuna Düsseldorf II und Schalke 04 II ein torreiches Duell. Niemiec schoss die Fortuna in der 18. Minute in Führung, ehe sich Schalkes Profi-Leihgabe Cissé leidenschaftlich durch die gegnerischen Abwehrreihen dribbelte und den Ausgleich erzielte (35.). Sané besorgte die Schalker Pausenführung (45.). Mit einem Kopfball erhöhte der eingewechselte Boboy auf 3:1 (49.), Kozuki ließ in Minute 65 - ebenfalls per Kopf das 4:1 folgen. Den Düsseldorfern gelang noch ein Abstauber-Tor von Seven (70.).

Der SC Wiedenbrück kommt nach der Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach II dem Tabellenkeller näher. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holte der SCW nur einen Sieg. Müsel ließ in der 66. Minute Torwart Hölscher aussteigen und schob zur Fohlen-Führung ein. Drei Minuten später drückte Ruzgis einen Pass aus kurzer Distanz über die Linie, 1:1. Matchwinner für die kleine Borussia war Telalovic, der sich in der 75. Minute im Strafraum robust behauptete und stark bedrängt im Fallen das 2:1 erzielte.

Erste Punkte für Straelen

In den acht vorherigen Partien hatte der bislang punktlose SV Straelen nur zweimal getroffen, an diesem Freitag gab es vier Treffer in einem Spiel.

Im Duell Vorletzter gegen Letzter hatte die Heimelf aus Bochum zu Beginn Übergewicht, Torchancen waren aber Mangelware. Mitte der Halbzeit näherten sich die 09er gegen zunächst verunsichert wirkende Gäste dem Tor an, der Treffer fiel dann aber überraschend auf der anderen Seite: Nach einer Päffgen-Vorlage erzielte der erst kürzlich verpflichtete Dünnwald das 1:0 für den SVS (35.). Und der Treffer gab den Gästen Auftrieb, das Spiel wurde sofort mutiger - und das wurde noch vor der Pause mit dem 2:0 belohnt: Cirillo machte es aus rund 15 Metern mit Wucht (41.). Vicario wäre kurz darauf beinahe Treffer Nummer drei gelungen, er traf aber nur die Latte.

Auch im zweiten Durchgang fiel enttäuschenden Wattenscheidern nicht viel ein: Straelen hatte die besseren Chancen und das Geschehen im Griff. Yamada machte in Minute 71 alles klar, sein Ball trudelte zum 3:0 über die Linie. Vicarios Solo zum 4:0 sorgte letztlich für ein Wattenscheider Debakel im Heimspiel (74.). Während also die Stimmung in Bochum am Boden ist, schöpft der gebeutelte SVS neue Hoffnung - der Auftritt an diesem Freitagabend gibt dazu auch Anlass.

Rot-Weiß Oberhausen will aus der Krise

Zwei Spiele am Sonntag beschließen schlussendlich den Spieltag. Durchaus als Krisenduell kann man die Begegnung zwischen Fortuna Köln und Rot-Weiß Oberhausen betrachten. Beide hängen den eigenen Ansprüchen aktuell meilenweit hinterher. Abwinken will man bei RWO noch nicht. "Unsinn", entgegnet Sportchef Patrick Bauder nach dem Remis in Kaan-Marienborn auf die Frage, ob der Zug nach oben denn schon abgefahren sei. "Das war der 8. Spieltag, der 8. von 34. Jede Mannschaft erwischt mal krisenhafte Phasen. Wir haben sie nun ziemlich früh, aber wir werden sie überwinden." Während Oberhausen zumindest im Tabellenmittelfeld angesiedelt ist, liegen die Kölner derzeit unter dem Strich. Allerdings entspannt sich das Lazarett bei der Fortuna weiter. Mit Dominik Lanius (Aufbautraining), Hannes Kramp (Knieverletzung) und Leon Demaj (Kreuzbandriss) stehen Markus von Ahlen derzeit drei Spieler nicht zur Verfügung.

In einem Tief steckte zuletzt auch Rot Weiss Ahlen, konnte nach zuvor vier sieglosen Partien am vergangenen Wochenende bei Schlusslicht Straelen aber mal wieder ein Erfolgserlebnis verbuchen. Gegen den 1. FC Köln II will RWA nun nachlegen. Die Effzeh-Reserve konnte die Abstiegszone mittlerweile verlassen, gewann letzte Woche gegen Wuppertal mit 2:1 und bekam zudem die Punkte aus dem Spielabbruch gegen Oberhausen am Grünen Tisch gutgeschrieben.