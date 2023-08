Wuppertal-Sportchef Manno: "Hätten nichts dagegen, Spiele auch mal früher zu entscheiden"

Vier Spiele, vier späte Siege für den Wuppertaler SV. Das habe nichts mehr mit Glück zu tun, bescheinigen selbst Gegner dem aktuellen Tabellenführer. Gaetano Manno lobt die Mannschaft im Ganzen und Kapitän Pytlik im Besonderen, schließt dennoch weitere Verpflichtungen nicht ganz aus.

Zwei Punkte und 2:4 Tore nach vier Spieltagen: Das wäre die (äußerst mickrige) Bilanz von Vizemeister Wuppertaler SV, würden die Spiele in der Regionalliga West bereits nach 85 Minuten abgepfiffen. Die Realität sieht allerdings - sehr zur Freude der Fans des ehemaligen Bundesligisten - ganz anders aus. Mit optimalen zwölf Zählern und 9:4 Toren haben sich die Bergischen an die Tabellenspitze gesetzt, weil das Team von Trainer Hüzeyfe Dogan (42) in den Schlussminuten oder gar in der Nachspielzeit bislang nicht weniger als sieben Treffer erzielte und selbst kein Gegentor mehr zuließ.

"Entscheidend dafür ist der herausragende Teamgeist, der bei uns in der Mannschaft herrscht", sagt der Sportliche Leiter und frühere WSV-Profi Gaetano Manno (41) im Gespräch. "Die Jungs glauben fest an sich und daran, auch in der Schlussphase ein Spiel noch auf ihre Seite zu ziehen oder gar drehen zu können."

"Bezeichnend für die Mentalität"

Besonders eine Szene ist Manno, der Mitte April nach einem kurzen Intermezzo beim Ligakonkurrenten Rot Weiss Ahlen zum WSV zurückgekehrt war und die Nachfolge von Stephan Küsters (51/zum Drittligisten FC Viktoria Köln) angetreten hatte, dabei im Gedächtnis geblieben. "Als Hüseyin Bulut bei unserem Heimspiel gegen die U 23 von Borussia Mönchengladbach in der 95. Minute zum 2:2 traf, hat Damjan Marceta den Ball sofort aus dem Netz geholt, ist im höchsten Tempo zum Mittelkreis gelaufen, damit das Spiel so schnell wie möglich fortgesetzt werden konnte", so Manno. "Eine Minute später stand es 3:2 für uns - durch ein Tor von Marceta. Das ist bezeichnend für die Mentalität."

Nur eine Woche zuvor waren dem WSV schon im Eröffnungsspiel bei Alemannia Aachen (2:1 vor 27.300 Fans) beide Treffer erst in der Nachspielzeit gelungen. Gegen die U 23 des FC Schalke 04 (3:1) schlug der Spitzenreiter in der 86. und 93. Minute zu, gegen den ebenfalls hochgehandelten SV Rödinghausen (1:0) in der 89. Minute. "Das ist kein Glück mehr, sondern zeigt die herausragende Qualität", zollte denn auch SVR-Trainer Carsten Rump (42) dem Konkurrenten großen Respekt. Ein Lob, das Gaetano Manno freut, auch wenn er hinzufügt: "Es ist sicherlich immer ein wenig glücklich, so spät noch zu treffen. Es ist aber auch so, dass kein Sieg wirklich unverdient war. Wir hatten immer ein Chancenplus, waren insgesamt jeweils die bessere Mannschaft. Dennoch hätten wir alle nichts dagegen, die Spiele auch mal früher für uns zu entscheiden."

Dickes Lob für Pytlik

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Ein Gesicht des Aufschwungs beim WSV ist Abwehrspieler Kevin Pytlik (25). Der gebürtige Wuppertaler, der abgesehen von einigen Unterbrechungen schon sehr lange im Verein ist, wurde vor Saisonbeginn - für Außenstehende durchaus überraschend - zum neuen Kapitän ernannt und rechtfertigt diese Maßnahme bislang eindrucksvoll. "Mit seiner Einstellung und Zweikampfstärke reißt Kevin das Team, aber auch das Publikum mit", lobt Sport-Chef Manno. "Sein Ehrgeiz und seine Identifikation mit dem Klub sind riesig."

Hinzu kommt die große Qualität der Wuppertaler bei Standards. Schon drei Tore fielen direkt nach Eckbällen, unter anderem die Siegtreffer gegen Aachen und Rödinghausen. Hinzu kamen zwei Strafstöße.

Fünf Spieler fehlen noch verletzt

Die Leistungen und Ergebnisse sind umso bemerkenswerter, weil zuletzt mit Philipp Hanke (Knie), Durim Berisha (Adduktoren), Kevin Hagemann (starke Fußprellung), Lukas Demming (Knie) und Semir Saric (Sprunggelenk) gleich fünf Spieler mit Stammplatzambitionen verletzungsbedingt fehlten. Auch deshalb will Gaetano Manno ("Eigentlich sind wir zu und mit dem Kader sehr zufrieden.") nicht mehr ganz ausschließen, sich auf dem Transfermarkt im Endspurt doch noch nach einem vielseitigen Offensivspieler umzusehen.

Zunächst geht es jedoch am Samstag, 14 Uhr, bei der U 21 des 1. FC Köln weiter. "Eine schwere Aufgabe", wie Manno findet: "Junioren-Nationalstürmer Justin Diehl hat schon unter Beweis gestellt, dass er auch in der Regionalliga trifft. Das junge Kölner Team wird von Routiniers wie Marco Höger und Stephan Salger geführt." Dennoch strebt der WSV auch in der Domstadt einen Dreier an. Gerne mit frühen, notfalls aber auch erneut mit späten Toren.