Wuppertal schießt sich aus der Tristesse - Bocholts Vorsprung schmilzt

Nach unruhigen Tagen hat der Wuppertaler SV am 19. Spieltag der Regionalliga West mit einem 4:0-Sieg in Mönchengladbach eine beeindruckende Antwort gegeben. An der Tabellenspitze konnte Alemannia Aachen mit einem Sieg in der Nachspielzeit auf den strauchelnden 1. FC Bocholt verkürzen.

Doppelschlag wirft Bocholt aus der Bahn

Nach dem 0:0 gegen Schalke II wollte Tabellenführer 1. FC Bocholt in Rödinghausen wieder mehr Ertrag einfahren. Und so setzte die Elf von Dietmar Hirsch auch mehr und mehr den SVR unter Druck und verzeichnete große Chancen. In der 28. Minute setzte es aber den ersten Dämpfer: Dacaj schlug eine Ecke messerscharf in den Strafraum, Bajric traf den Ball mit dem Kopf beinahe perfekt und erzielte so die Führung. Ehe sich Bocholt sammeln konnte, erhöhte Safi nach flacher Vorlage von Kurzen auf 2:0 (31.). Die Halbzeitpause kam für die Gäste wie gerufen, denn nach dem Doppelschlag präsentierte sich der FCB sichtlich geknickt. In der 53. Minute schien sich der Nachmittag doch noch in Richtung Bocholt zu drehen, zumindest gab es Foulelfmeter für die Gäste. Holldack trat an, doch SVR-Keeper Weber parierte den Strafstoß. Die Männer vom Hünting versuchten weiterhin alles, Holldack bediente in der 62. Minute Frenkert mit einem präzise getretenen Freistoß, doch der Kopfball klatschte an die Latte. Rödinghausen konnte das nur recht sein. Völlig unnötig verabschiedete sich Wolff in der 69. Minute unter die Dusche, der Abwehrspieler sah wegen Meckerns Gelb-Rot. In Unterzahl stand Rödinghausen in der Schlussphase nun etwas tiefer und verteidigte das 2:0 geschickt ins Ziel.

Aachen rückt heran

Von Bocholts Patzer profitierte Alemannia Aachen. Doch danach sah es gegen den SV Lippstadt 08 lange Zeit nicht aus. Zwar schlug die Backhaus-Elf spielerisch die feinere Klinge, doch der Underdog, der in der 20. Minute durch Allmeroth überraschend in Führung ging, verteidigte leidenschaftlich. Scepaniks Ausgleichstor (35.) blieb bis in die achte Minute der Nachspielzeit der einzige Aachner Jubelmoment, ehe Hanraths den Tivoli beben ließ und Aachen auf zwei Punkte an Spitzenreiter Bocholt heranbrachte.

Amadin trifft für Schalkes U 23 doppelt

Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen haben den 1. FC Düren zumindest für den Moment aus dem Titelrennen katapultiert. Auch am Samstag im Gelsenkirchener Parkstadion erwischte der FCD einen gebrauchten Tag. Mit ihrer ersten gelungenen Angriffsaktion ging die U 23 des FC Schalke 04 in Führung: Müller legte nach langem Solo auf Amadin ab, der eiskalt vollstreckte. Danach drückten die Talente aus der Knappenschmiede auf das zweite Tor, das Dürens Torwart Theißen zunächst noch verhindern konnte. Kurz vor der Pause brachte Albutat dann aber einen Flachschuss im Eck unter (41.). Damit war der erste Durchgang aber noch nicht beendet, Ivan ließ in der 45. Minute einen Foulelfmeter ungenutzt, traf nur die Latte. Somit ging Schalke "nur" mit 2:0 in die Pause. Nach Wiederbeginn steigerten sich die Gäste, aber große Gelegenheiten auf den Anschluss ließ die Wissing-Elf liegen. Ab der 62. Minute wurde die etwaige Aufholjagd ein großes Stück unrealistischer, da sich mit Goden ausgerechnet einer der Leistungsträger der Dürener wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte von Bundesliga-Schiedsrichter Sören Storks einhandelte. Und so schraubte Amadin mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 68. Minute endgültig den Deckel drauf. Die S04-Reserve konnte mit dem 3:0-Erfolg ihre Durststrecke von vier sieglosen Partien beenden.

Wuppertal sorgt für klare Verhältnisse

Nach turbulenten Tagen mit einigen personellen Verwerfungen wollte der Wuppertaler SV bei der U 23 von Borussia Mönchengladbach eine sportliche Antwort abliefern. Schon in der 7. Minute landete ein Eckstoß von Göckan bei Schweers, der zur frühen WSV-Führung einköpfte. Die Gäste hielten das Tempo hoch, in Minute 22 rettete ein Gladbacher Abwehrbein bei einem Schuss von Benschop auf der Linie. Eng wurde es nach einer halben Stunde auf der Gegenseite, Naderi überlupfte Gästekeeper Grave, doch vom Innenpfosten sprang der Ball zurück ins Feld. Die Jungfohlen agierten nun auf Augenhöhe, ehe Pytlik den heimischen Spielaufbau erfolgreich störte und den Ball ins Zentrum spielte, wo Benschop aus kurzer Distanz das 2:0 markierte (42.). Und es kam aus Sicht der Britscho-Elf vor der Halbzeit noch besser: Demming verarbeitete ein Zuspiel von Terrazzino mit der Brust und jagte den Ball aus spitzem Winkel zum 3:0-Pausenstand ins Netz (45.). Im zweiten Durchgang ließ Wuppertal die Borussen-Talente kommen, ohne ihnen größere Chancen zu gestatten. Als Hagemann in der 73. Minute mit seinem Querpass Saric fand und dieser aus dem Zentrum heraus auf 4:0 erhöhte, glaubten wohl auch die größte Pessimisten im Wuppertaler Lager an einen Auswärtssieg. Dieser geriet in der Schlussphase dann auch in keiner Phase ins Wanken.

Skolik schießt Düsseldorf II zum Sieg

Die Zweitvertretungen des SC Paderborn und von Fortuna Düsseldorf müssen in der Tabelle nach unten blicken. Im direkten Duell am Samstag brachte Skolik nach einer Halbfeldflanke von Kim die Landeshauptstädter früh in Führung (6.). Bis zum Pausenpfiff entwickelte sich eine zerfahrene Partie, sodass beim Kabinengang das 1:0 für die Fortuna Bestand hatte. Analog zum ersten Durchgang setzten die Gäste auch zu Beginn der zweiten Hälfte sofort eine wichtige Duftmarke: Wieder flankte Kim, wieder nutzte das Skolik für einen Treffer, 2:0 in der 49. Minute. Doch diesmal hatte der SCP eine baldige Antwort parat, Wendt verkürzte per Flachschuss in der 55. Minute. F95-Torwart Gorka verhinderte mit einer Glanzparade den Ausgleich, dann schlug in der 70. Minute Skolik ein drittes Mal zu. Diesmal verwertete der 20-Jährige einen Querpass von Bindemann. Fast hätte Skolik noch ein viertes Tor folgen lassen, aber in der 74. Minute blieb Paderborns Torwart Willeke im Eins-gegen-eins Sieger. Damit war der Nachmittag zu Ende erzählt, Düsseldorf II bestach bei diesem 3:1-Sieg mit überdurchschnittlicher Effizienz.