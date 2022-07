Wuppertal leiht Paderborns Henke aus: "Viele positive Rückmeldungen"

Bei der Suche nach Verstärkungen ist der Wuppertaler SV in Paderborn fündig geworden. Justus Henke kommt für eine Saison auf Leihbasis ins Stadion am Zoo.

Justus Henke spielt in der kommenden Saison in Wuppertal. IMAGO/Michael Ketzer

Henke ist ein Paderborner Eigengewächs, bislang kam der 21-jährige Innenverteidiger aber nur in der U 19 und in der zweiten Mannschaft des ehemaligen Bundesligisten zum Einsatz. Nun will er beim WSV den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen: "Ich möchte mich in der Regionalliga beweisen und mich zu einem Stammspieler entwickeln."

Die Verantwortlichen beim WSV sind sich indes sicher, mit Henke, der vergangene Saison dreimal in den Profikader berufen wurde, aber ohne Einsatz blieb, eine optimale Lösung für das defensive Zentrum gefunden zu haben. "Wir haben viele positive Rückmeldungen zu ihm erhalten und als Innenverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler ist er auch flexibel einsetzbar", sagt Wuppertals Sportlicher Leiter Stephan Küsters.

Schlechte Nachrichten gab es derweil von Neuzugang Lukas Demming. Der 22-jährige defensive Mittelfeldspieler hat sich nach Klubangaben einen Muskelbündelriss zugezogen und wird nicht mit ins Trainingslager reisen.