Wuppertal holt "absoluten Wunschstürmer" Cejas

Der Wuppertaler SV verpflichtet Pedro Santiago Cejas von Regionalliga-Absteiger Ahlen. Der 23-Jährige ist der "absolute Wunschstürmer" von Gaetano Manno. "Ich bin sehr froh, dass er jetzt bei uns ist, weil er ein richtig guter Junge ist und wir viel Freude an ihm haben werden“, so der sportliche Leiter. Der Argentinier wechselte im Winter aus Straelen an die Werse nach Ahlen, wo er in 17 Spielen sechs Treffer erzielte.