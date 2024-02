Hagemann trifft und legt vor: Souveräne Wuppertaler jubeln auch gegen Kölner U 21

Der Wuppertaler SV bleibt in der Verlosung um Meisterschaft und Aufstieg. Beim 2:0 am Freitagabend gegen eine harmlose U 21 des 1. FC Köln war es wieder einmal der zuletzt so torhungrige Kevin Hagemann, der mit zwei Scorer-Punkten glänzte.

Mit zwei Siegen ins Jahr gestartet, wollte der Wuppertaler SV am Freitagabend seine Verfolgerrolle im Titelkampf untermauern. Coach Ersan Parlatan, der zuletzt einen 4:0-Erfolg in Rödinghausen sah, schickte von Beginn an Aday Ercan und Davide-Jerome Itter für Tom Geerkens (verletzt) und Philipp Hanke (Bank) aufs Feld. Kurzfristig rotierte auch noch Hüseyin Bulut für Tim Korzuschek in die Startelf, der sich nach dem Aufwärmen den Oberschenkel hielt.

Konträr die Stimmungslage bei der U 21 des 1. FC Köln: Sechs sieglose Spiele in Folge waren notiert, Trainer Evangelos Sbonias wechselte im Vergleich zum jüngsten 0:1 gegen Düren viermal: Meiko Sponsel, Oliver Issa Schmitt, Adam Lenges und Elias Bakatukanda begannen für Tidiane Toure (nicht im Kader), Stephan Salger (Bank), Emin Kujovic (gesperrt) und Profi-Leihgabe Florian Dietz.

Wuppertal gegen Nikisch

Die Zuschauer sahen einen zerfahrenen Beginn. Mit dem ersten gelungenen Angriff der Wuppertaler lag der Ball zwar im Tor, Bulut aber stand im Abseits (10.). Doch die Heimelf war nun voll in der Partie: Charlison Benschop (11.,13.) zwang Jonas Nikisch erstmals zum Eingreifen - dass der Keeper zu den Besseren seiner Altersklasse zählt, zeigte er bei einer Wuppertaler Doppelchance, als er erst einen Freistoß von Mert Göckan, dann einen Kopfball von Lukas Demming parierte (16.). Und die Kölner? Konnten den Sturmlauf der Gastgeber zwar in Folge bremsen, traten offensiv aber kaum in Erscheinung.

Als die Partie nach mehr als einer halben Stunde etwas vor sich hin tröpfelte, schlug einmal mehr Kevin Hagemann zu: Der 33-Jährige lief in Zentrum ein und nahm so eine maßgenaue Hereingabe von Itter aus der Luft - unhaltbar für Nikisch landete der Ball aus fünf Metern zum 1:0 im Eck (33.). Das fünfte Tor im Jahr 2024 für Hagemann und die hochverdiente Führung. Kurz vor der Pause bot sich nochmals Bulut die Kopfballchance (44.).

Demmling legt nach

Nach der Pause mussten die Gäste dringend einen Gang hochschalten. In Minute 57 bot sich ihnen die erste und einzige nennenswerte Gelegenheit des Abends: Antonio Verinac klaute sich einen schlampigen Ball von Niklas Dams, scheiterte aber an Keeper Paul Grave.

Da aber hatte der WSV, auch im zweiten Durchgang mit dem Chancenplus, ohnehin schon nachgelegt: Scheiterte Lion Schweers per Kopf noch nach einer Ecke (50.), bediente Hagemann zwei Minuten später im Rückraum Demmling, der aus 15 Metern überlegt das Eck anvisierte und auf 2:0 stellte (52.). Nach einer Stunde war es dann wieder Schweers, der die Wuppertaler Lufthoheit an diesem Tag demonstrierte, aber knapp über das Tor köpfte (60.); Bulut brachte gleich darauf einen Steckpass nicht mehr am Keeper vorbei (61.).

Die Wuppertaler steuerten also hochverdient auf ihren dritten Sieg im dritten Spiel des Jahres zu, schalteten in Folge in den Verwaltungsmodus. Ein Aufbäumen war auch bei häufig mut- und glücklos agierenden Kölnern nicht zu spüren. So blieb es am Ende eines unaufgeregten Abends beim 2:0.

Die nächste Aufgabe wartet auf den WSV am Samstag kommender Woche beim FC Wegberg-Beeck (14 Uhr). Die U 21 des "Effzeh" nimmt zeitgleich im Duell der Bundesliga-Reserven gegen Borussia Mönchengladbach II einen neuen Anlauf.