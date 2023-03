Viel Bedrängnis nach Bastians-Elfmeter: Wuppertaler SV stresst Rot-Weiss Essen

Rot-Weiss Essen hat am Mittwoch das Viertelfinale im Landespokal Niederrhein beim Wuppertaler SV dank des Tores von Felix Bastians mit 1:0 für sich entschieden. Doch der Regionalligist war ein Gegner auf Augenhöhe, der sich kurz vor Schluss durch eine Unbeherrschtheit von Marco Königs selbst schwächte.

Nah am Mann: Der Wuppertaler SV (gestreifte Trikots) spielte gegen Rot-Weiss Essen vor allem in der zweiten Hälfte stark. IMAGO/Fotografie73

Mehr zum Landespokal Alle Wettbewerbe

Landespokal Niederrhein

Der Wuppertaler SV konnte das Pokal-Highlight gegen Rot-Weiss Essen besonders fokussiert angehen, da es in der Regionalliga auch wegen des bärenstarken Spitzenreiters Preußen Münster um nicht mehr viel geht. Zuletzt blieb die Elf von Trainer Hüzeyfe Dogan dreimal in Folge sieglos. Im Vergleich zum jüngsten 2:2 gegen Schlusslicht SV Straelen nahm Dogan fünf Veränderungen vor: Patzler stand für Langhoff im Tor, darüber hinaus kamen Hagemann, Salau, Berisha und Müller für Henke, Montag, Galle und D'Hone in die Startformation.

Essen holte aus den vergangenen beiden Drittliga-Spielen immerhin vier Punkte, wenngleich das späte Gegentor zum 1:1 gegen den FC Ingolstadt 04 sicherlich schmerzte. RWE-Trainer Christoph Dabrowski musste am Mittwoch unter anderem wegen einer in seinem Kader grassierenden Grippewelle umstellen und brachte Harenbrock, Plechaty und Young für Wiegel, Tarnat und Holzweiler.

In der 2. Minute hatten die Gäste die erste Torannäherung, doch Herzenbruch köpfte eine Eckball-Hereingabe von Kefkir drüber. Auch wenn sich der WSV keineswegs versteckte, so war dennoch der Drittligist zu Beginn das spielbestimmende Team. In der 10. Minute wurde Rother steil geschickt und konnte in aussichtsreicher Position gerade noch so geblockt werden. Sechs Zeigerumdrehungen später wählten die Gäste erneut den Steilpass als Mittel. Young erreichte den Ball im Strafraum und Peitz foulte. Bastians brachte Essen vom Strafstoßpunkt in Führung.

Wuppertal tat sich in dieser Phase schwer, mit einem von Golz parierten Stiepermann-Schuss sendete der Regionalligist nach 25 Minuten zumindest wieder ein kleines Lebenszeichen. Gefährlicher war die Chance von Rother in der 40. Minute auf der Gegenseite, doch sein Volley nach Vorarbeit des gebürtigen Wuppertalers Kefkir zischte knapp am heimischen Gehäuse vorbei. Die Essener 1:0-Pausenführung ging somit in Ordnung, auch weil der Drittligist hinten wenig zuließ.

Stiepermann trifft den Pfosten

Die zweite Hälfte war nur wenige Sekunden alt, da hätten die Hausherren beinahe ausgeglichen. Ein Drehschuss von Stiepermann prallte an den Pfosten. In der 52. Minute parierte Golz einen Schuss von Güler. Der WSV drückte jetzt, Essen schien mit einem Bein noch beim Pausentee zu sein.

Ab der 60. Minute konnte sich der Drittligist wieder etwas Luft verschaffen, doch seine Konter versandeten. Auch Wuppertal agierte nicht präzise genug, hatte aber weiterhin Feldvorteile und strahlte viel Leidenschaft und Wille aus. Je näher der Abpfiff rückte, desto mehr ging der Regionalligist ins Risiko. Essen war spätestens ab Minute 80 unentwegt mit Verteidigen beschäftigt, machte das aber sehr geschickt.

Schon aufgrund der stattlichen Kulisse von 9782 Zuschauern im Stadion am Zoo schwangen in diesem Pokalderby viele Emotionen mit. Der eingewechselte Königs hatte sich in der 88. Minute nicht im Griff, ging gegen Kourouma überhart von hinten in den Zweikampf und sah nach kurzer Rudelbildung von Zweitliga-Schiedsrichter Thomsen die Rote Karte. Ein herber Dämpfer für die anrennenden Dogan-Schützlinge, die in Unterzahl mit den letzten Reserven auf den Lucky-Punch drängten. Doch Essen konnte sich nach vierminütiger Nachspielzeit über das Halbfinal-Ticket freuen und der WSV sich damit trösten, dass er gegen einen Drittligisten insbesondere in der zweiten Halbzeit mehr als nur auf Augenhöhe agiert hatte.

Nach dem stimmungsvollen Pokalspiel wartet am Wochenende wieder der Liga-Alltag. Wuppertal empfängt am Samstag die U 21 des 1. FC Köln, Essen hat am Sonntag ein Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth vor der Brust.