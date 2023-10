Wuppertal durchbricht die Negativspirale - Wegberg-Beeck feiert erneut daheim

Nach fünf Punktspielen ohne Sieg hat der Wuppertaler SV am Freitag beim FC Gütersloh den vielzitierten Bock umgestoßen, und das mit 4:1. Daheim erneut siegreich war der FC Wegberg-Beeck gegen den SC Paderborn II.

Wuppertal übersteht brenzlige Situationen

Der so furios in die Saison gestartete Wuppertaler SV wartete seit Anfang September (2:0 gegen Wegberg-Beeck) auf einen Dreier in der Liga. Zuletzt konnte die Truppe von Hüzeyfe Dogan immerhin Rot-Weiß Oberhausen ein 1:1 abtrotzen. Am Freitag bei Aufsteiger FC Gütersloh zählte freilich nur ein Sieg. Der WSV erwischte am Heidewald einen Start nach Maß. Benschop ließ eine Flanke zu Pytlik abtropfen, der mit einem Flachschuss vollstreckte (7.). Davon beflügelt, schienen die Gäste dem zweiten Tor nahe, Hagemann und und Peitz hatte nach knapp einer halben Stunde zwei gute Gelegenheiten. Doch dann kam die 33. Minute: Pytlik vertändelte den Ball, Rolf flankte nach kurzem Spurt in die Mitte, wo Illig überlegt zum 1:1 traf. Kurz vor der Pause unterlief Pytlik zu allem Überfluss auch noch ein Handspiel im eigenen Strafraum. Freiberger trat zum fälligen Elfmeter an, knallte die Kugel aber nur an den Pfosten. Nach einer guten Altuntas-Chance auf die abermalige Wuppertaler Führung ging es mit 1:1 in die Pause. Analog zum ersten Abschnitt fanden die Gäste auch nach Wiederanpfiff gut in die Partie. Nach Trikotzupfer gegen Benschop gab es in der 54. Minute Elfmeter für Wuppertal. Marceta brachte das Spielgerät zum 2:1 im Netz unter. Der FCG reagierte mit wütenden Angriffen, doch der WSV verteidigte mit viel Geschick und etwas Glück. Spätestens ab der 72. Minute hatten die Gäste die Partie beruhigt, da kam Saric an den Ball und platzierte ihn sehenswert im Winkel, 3:1. In der 78. Minute wurde Benschop nach einem Konter zwar noch geblockt, den zweiten Ball versenkte Saric zur endgültigen Entscheidung. Nach schwierigen Wochen wirkten die Dogan-Schützlinge nach Abpfiff wie von einer zentnerschweren Last befreit, was man beim Gang zu den mitgereisten Fans am besten beobachten konnte.

Fünfter Heimsieg für Wegberg-Beeck

Für die U 21 des SC Paderborn begann das Auswärtsspiel beim heimstarken FC Wegberg-Beeck wie gewünscht: Nach schöner Ens-Vorlage markierte Brandt in der 3. Minute die SCP-Führung. Danach blieb die Zweitliga-Reserve auf dem Gaspedal, verwertete ihre Chancen aber nicht. Das rächte sich, denn zur Pause führte der FCW durch Kleefisch (29.) und Stromberg (37.). Die Halbzeit nutzte Paderborn, um sich zu sammeln. Kojic versenkte in der 60. Minute einen Distanzschuss zum 2:2. Aber schon sieben Zeigerumdrehungen später zeigte sich Hasani eiskalt und brachte Wegberg-Beeck erneut in Front. Der fünfte Heimsieg der Saison geriet in der Nachspielzeit noch mal in ernsthafte Gefahr, aber Ansah setzte einen Kopfball aus guter Position über die Latte.