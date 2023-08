Wuppertal-Coach Dogan im Interview: "Das war der pure Wahnsinn"

Hätten die Schiedsrichter die ersten beiden Partien des Wuppertaler SV jeweils nach 90 Minuten abgepfiffen, dann stünden für den aktuellen Vizemeister null Punkte zu Buche. Weil das Team von Trainer Hüzeyfe Dogan jedoch jeweils in der Nachspielzeit noch zweimal traf, sieht die Sache ganz anders aus. "Von Glück würde ich nicht reden", sagt der Coach im Interview.

Mal ehrlich: Haben Sie so etwas schon mal erlebt, Herr Dogan?

Nein. Vor allem hätte ich vorher auch gar nicht für möglich gehalten, dass es zweimal hintereinander passieren kann. Das war der pure Wahnsinn.

Was sagen die erfolgreichen Aufholjagden über Ihre Mannschaft aus?

Zunächst einmal haben die Jungs bewiesen, dass sie konditionell voll auf der Höhe sind und über die gesamte Spielzeit marschieren können. Vor allem aber waren die Moral und der Glaube an die eigene Stärke entscheidend. Nach dem späten Ausgleich gegen Gladbach wäre der eine oder andere vielleicht wegen des Spielverlaufs mit einem Punkt zufrieden gewesen. Unsere Spieler aber haben den Ball aus dem gegnerischen Tor geholt und so schnell wie möglich zur Mitte gebracht, weil sie unbedingt noch gewinnen wollten. Das zeichnet das Team aus.

Dennoch war der Grat zwischen möglichen null und optimalen sechs Punkten sehr schmal. Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus dem Saisonstart?

Man muss das differenziert betrachten. Auf der einen Seite ist es keine Selbstverständlichkeit, so spät noch jeweils zwei Tore zu erzielen. Auf der anderen Seite hätten wir aber in beiden Spielen auch gar nicht erst in Rückstand geraten müssen. Wir waren aktiver, hatten ein Chancenplus. Unsere Siege waren keineswegs unverdient. Auch wenn sie in der Art und Weise sicherlich ein wenig glücklich zustande gekommen sind.

Ich hätte auch nichts dagegen, mal einen souveränen Sieg einzufahren. Hüzeyfe Dogan

Ihr Sportdirektor Gaetano Manno sprach davon, dass "das Glück jetzt aufgebraucht" sei. Könnte er Recht haben?

Wie schon gesagt: Von Glück würde ich gar nicht reden. Vielmehr hat sich die Mannschaft das erarbeitet. Dennoch ist natürlich klar, dass wir jetzt nicht davon ausgehen können, jedes Spiel erst in der Nachspielzeit auf unsere Seite zu ziehen. Ich hätte auch nichts dagegen, mal einen souveränen Sieg einzufahren.

Nach dem dritten Platz und der Vizemeisterschaft in den beiden zurückliegenden Spielzeiten gehört der WSV zu den Titelfavoriten. Wie schätzen Sie die Chancen auf die Rückkehr in die 3. Liga ein?

Wir sollten nicht den Fehler machen, jetzt auf die Tabelle zu schauen und uns mit dem Saisonende zu beschäftigen. Wir werden uns darauf konzentrieren, die nächsten kniffligen Aufgaben bei der U 23 des FC Schalke 04, gegen unseren Mitkonkurrenten SV Rödinghausen und beim 1. FC Köln II zu lösen. Das wird schwierig genug, auch wenn wir durch die ersten beiden Saisonspiele viel Selbstvertrauen getankt haben.

Wie lautet denn Ihre persönliche Zielsetzung für diese Saison?

Es ist kein Geheimnis, dass wir den nächsten Schritt machen, ganz oben angreifen und bis zum Ende zumindest in Schlagdistanz zur Spitze bleiben wollen. Dann werden wir sehen, wozu es reicht. Wichtig ist, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt.

Welche Teams können bis zum Schluss um die Meisterschaft mitspielen?

Aus meiner Sicht werden Alemannia Aachen und der SV Rödinghausen auf jeden Fall zu den Spitzenteams gehören. Fortuna Köln hat sich ebenfalls verstärkt. Auch der gute Saisonstart des Aufsteigers SC Paderborn 07 II kommt nicht von ungefähr. Das Team war schon während der Vorbereitung in einem Testspiel gegen uns sehr stark. Insgesamt gehe ich davon aus, dass es bis zum Schluss sehr spannend bleiben wird. Ich glaube nicht, dass sich eine Mannschaft frühzeitig von der Konkurrenz absetzen kann.

Wir haben versucht, uns breiter aufzustellen. Hüzeyfe Dogan

Unter anderem mussten Sie vor der Saison mit Serhat-Semih Güler Ihren erfolgreichsten Torschützen zum FC Hansa Rostock in die 2. Bundesliga ziehen lassen. Wie gut konnte sein Abgang kompensiert werden?

Mit seiner Spielweise, Geschwindigkeit und Abschlussstärke war Güler für uns in der abgelaufenen Saison praktisch unersetzlich. Von daher tat sein Abschied weh. Wir haben dann aber versucht, uns breiter aufzustellen, und haben mit Charlison Benschop sowie Damjan Marceta zwei Stoßstürmer dazubekommen, die Bälle festmachen, aber auch in die Tiefe gehen können. Dazu sind beide auch noch kopfballstark, was nicht zu Gülers besonderen Qualitäten gehörte. Beide sind damit zwar kein 1:1-Ersatz, bieten uns aber gemeinsam oder auch abwechselnd noch zusätzliche Optionen. Das läuft bisher sehr gut.

Worauf wird es im weiteren Saisonverlauf vor allem ankommen?

Defensiv geht es darum, gut strukturiert und organisiert gegen den Ball zu arbeiten. Nach vorne wollen wir weiterhin mutig sein, bei unseren Aktionen möglichst klar zum Abschluss kommen. Dass Einstellung, Moral und Teamspirit stimmen, haben die ersten Spiele schon gezeigt. Das müssen wir so beibehalten.

Der WSV spielte einst in der Bundesliga, qualifizierte sich sogar für den UEFA-Pokal. Welchen Stellenwert hätte vor diesem Hintergrund der Aufstieg in die 3. Liga?

Der WSV ist vor mehr als 13 Jahren aus der 3. Liga abgestiegen, zwischenzeitlich sogar in die Oberliga abgerutscht. Von daher wäre es für alle Beteiligten selbstverständlich etwas ganz Besonderes, endlich wieder auf der bundesweiten Fußballlandkarte vertreten zu sein. Aber wie schon gesagt: Wir haben gerade einmal zwei von 34 Spielen absolviert. Wir tun deshalb gut daran, nicht den zweiten oder dritten Schritt vor dem ersten zu machen und uns immer nur auf die kommende Aufgabe zu fokussieren.