Wuppertal bremst Essen aus - Fortuna fertigt Aachen ab

Der Wuppertaler SV hat mit einem verdienten 3:1-Sieg gegen Rot-Weiss Essen das Landespokalfinale gegen den SV Straelen erreicht. Einen klaren Sieg feierte derweil Fortuna Köln.

Rot-Weiss Essen kassierte am Dienstag eine Niederlage im Niederrheinpokal. Das Team von Trainer Christian Neidhart unterlag im Halbfinale dem Wuppertaler SV mit 1:3 und verabschiedete sich damit wie schon im Vorjahr in der Vorschlussrunde aus dem Wettbewerb. Prokoph (2) und Rodrigues Pires erzielten die Tore für den WSV, der sich nun auf die Neuauflage des letztjährigen Endspiels gegen den SV Straelen freuen darf - 2020/21 gewann Wuppertal das Finale 2:1 und qualifizierte sich damit für die 1. Runde des DFB-Pokals. Dieses Kunststück würde der WSV gewiss nur allzu gern auch in diesem Jahr wiederholen.

RWE indes kann sich nun mit ganzer Kraft auf den Saisonendspurt konzentrieren. Zwei Spieltage vor Schluss haben die Essener zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Preußen Münster.

Fortuna macht Kölner Finale klar

Im Landespokal Mittelrhein kam es auch zu einem Duell der Regionalliga West: Fortuna Köln kanzelte dabei Alemannia Aachen deutlich mit 4:0 ab und machte damit ein Kölner Finale perfekt. Im Endspiel wartet Viktoria Köln. Der Drittligist hatte schon Mitte April mit einem überzeugenden 8:0 gegen Landesligist 1. FC Spich sein Ticket gelöst.