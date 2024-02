Wuppertal: Bielefeld-Leihgabe Geerkens fällt lange aus

Das überzeugende 4:0 des Wuppertaler SV am Samstag beim Gastspiel in Rödinghausen wurde aus WSV-Sicht von der Verletzung von Tom Geerkens überschattet. Nun steht auch die Diagnose beim Winterneuzugang fest.

Tom Geerkens musste beim Auswärtsspiel gegen den SV Rödinghausen am Samstag (Endstand 4:0) einen herben Rückschlag hinnehmen: Schon in der Anfangsphase wurde der 23-Jährige im Mittelfeld rüde von den Beinen geholt, biss danach noch für kurze Zeit auf die Zähne und musste in der zehnten Minute schließlich durch Aday Ercan ersetzt werden.

Am Montag nun meldete der Regionalligist die Verletzungsdiagnose: So riss sich der Neuzugang, der erst im Winter von Drittligist Arminia Bielefeld bis Saisonende an die ambitionierten Wuppertaler verliehen wurde, die Syndesmose im Sprunggelenk - und das ausgerechnet bei seinem Startelf-Debüt im WSV-Trikot. Statt also mehr Spielpraxis in der Regionalliga West zu sammeln, heißt es jetzt erstmal Zuschauen für Geerkens: Die Verletzung zwinge den Mittelfeldmann zu "einer mehrwöchigen Pause", heißt es in der kurzen Vereinsmeldung optimistisch: "Die Mannschaft wird ohne ihn kämpfen, bis er wieder fit ist."

Es ist ein kleiner Rückschlag für den WSV, der sich in der Liga zuletzt zum aussichtsreichsten Verfolger der beiden Spitzenteams Alemannia Aachen und 1. FC Bocholt mauserte und auf Rang drei schob. Derzeit sind es sieben Zähler Rückstand auf das punktgleiche Duo. Mit zwei Siegen ins Jahr gestartet, geht es für Wuppertal um den formstarken Kevin Hagemann bereits am Freitag (19:30 Uhr) zuhause gegen den 1. FC Köln II.