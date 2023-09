Wunschspieler für die linke Seite: Frankfurt kriegt Nkounkou doch

Eintracht Frankfurt hat kurz vor Ende des Transferfensters noch einmal zugeschlagen: Niels Nkounkou (22) schließt sich der SGE an. Der französische U-21-Nationalspieler hatte sich bereits öffentlich für diesen Wechsel eingesetzt.

Eintracht Frankfurt hat kurz vor Ende der Transferfrist - und nach dem Abgang von Christopher Lenz zu RB Leipzig - einen neuen Mann für die linke Seite verpflichtet: Aus der Ligue 2 stößt der französische U-21-Nationalspieler Niels Nkounkou zu den Hessen. Am Main unterzeichnete der Linksfuß einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2028.

"Wir hatten Niels Nkounkou bereits die gesamte Rückrunde der vergangenen Saison im Blickfeld und freuen uns, dass es uns gelungen ist, ihn für die Eintracht und unseren Weg zu gewinnen", wird Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert: "Er ist ein hochtalentierter Spieler, der durch seine Dynamik, Durchsetzungskraft und Zielstrebigkeit besticht. Insbesondere auf seiner Position werden diese Elemente unser Spiel bereichern."

Nkounkou war bereits seit Anfang Juli mit der SGE in Verbindung gebracht worden und sich mit Frankfurt auch schnell einig. Jedoch war die gebotene Ablösesumme St. Etienne, Nkounkous Ex-Verein, nicht hoch genug. Gegenüber "L'Equipe" äußerte der 22-jährige Schienenspieler seinen Unmut, jemanden "gegen seinen Willen zu behalten", sei "nicht die richtige Lösung". Den Wechsel nach Frankfurt müsse man ihm ermöglichen.

Kurz vor Toreschluss konnte also doch noch eine Einigung erzielt werden, die den Frankfurtern auf der linken Seite neue Optionen eröffnet. Es ist in gewisser Weise auch die lange ersehnte Verstärkung für die linke Seite, wo sich nach dem Abgang von Europa-League-Sieger Filip Kostic gen Turin im letzten Sommer kein Spieler nachhaltig empfehlen konnte.

Nächste Station im Ausland für Nkounkou

Nkounkou war 2020 nach drei Jahren in Marseille, in denen er für die zweite Mannschaft von Olympique insgesamt 43 Spiele absolvierte (vier Tore, fünf Vorlagen), erstmals in seiner Karriere ins Ausland gewechselt. Beim Premier-League-Klub Everton kam er zu sieben Einsätzen.

Deutlich mehr Spielpraxis sammelte der Linksverteidiger 2021/22, als er in 25 Partien leihweise für den belgischen Erstligisten Standard Lüttich auflief. In der darauffolgenden Saison bei Cardiff City holte sich Nkounkou in Englands zweithöchster Liga die nötige Wettkampfhärte. Im Januar 2023 war Nkounkou in seine französische Heimat zurückgekehrt, wo er beim Ligue-2-Vertreter St. Etienne in 20 Partien mit sechs Toren und acht Vorlagen aufhorchen ließ.