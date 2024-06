"Wunschlösung": Waldhof holt Thalhammer

Waldhof Mannheim verstärkt sich ab der kommenden Saison mit Maximilian Thalhammer. Der hoch aufgeschossene Mittelfeldspieler schließt sich den Kurpfälzern vom künftigen Ligakonkurrenten VfL Osnabrück an.

"In unserer Saisonanalyse haben wir die Vakanz eines spielstarken zentralen Mittelfeldspielers gesehen. In den letzten Wochen haben wir dann den Markt dementsprechend sondiert und sind schnell bei Maximilian Thalhammer gelandet", sagt Anthony Loviso auf der vereinseigenen Website der Mannheimer. Der Technische Leiter des SV stellt dort auch gleichzeitig die Vorzüge des 1,91 Meter großen Profis heraus, die da wären: "Gute Körperlichkeit, Spiel- und Zweikampfstärke" - ein Paket, mit dem der 26-Jährige zur "Wunschlösung" avanciert ist.

Verantwortliche überzeugen Thalhammer

Thalhammer bringt zudem auch Erfahrung aus 114 Zweitliga- sowie 32 Drittligaspielen mit. Der gebürtige Oberbayer hatte "von der ersten Sekunde an das Gefühl, dass man mich hier unbedingt in der neuen Saison spielen sehen möchte", streicht er die Bemühungen der Verantwortlichen um seine Person heraus. Zudem sei der SV Waldhof Mannheim 07 "ein großer Verein in der 3. Liga mit viel Tradition und Strahlkraft", was ihn letztlich davon überzeugt habe, diesen Schritt zu gehen.

Wiedersehen mit zwei Ex-Klubs

Mit seinem neuen Klub wird Thalhammer auf zahlreiche alte Bekannte treffen. Mit Mannheim begegnet er mit Ingolstadt und zuletzt Osnabrück schließlich zwei seiner Ex-Klubs, zwischenzeitlich hatte es Thalhammer nach Paderborn und Regensburg verschlagen.

Schon jetzt brennt der Neuzugang auf die neue Saison: "Ich freue mich sehr darauf, die Mannschaft und die Stadt kennenzulernen. Besonders freue ich mich auf unsere ersten Heimspiele im Carl-Benz-Stadion", so Thalhammer bei seiner Vertragsunterzeichnung.