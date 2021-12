"Wunschlösung im rechten Rückraum": Recken holen Vujovic

Die TSV Hannover-Burgdorf hat Branko Vujovic verpflichtet und den Linkshänder bis 2025 an sich gebunden. Der 23 Jahre alte Rückraumspieler kommt im Sommer von Vive Kielce.

Spielt aktuell in Polen: Branko Vujovic. Icon Sport via Getty Images

Hannovers Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen bezeichnete Vujovic als "Wunschlösung im rechten Rückraum": "Trotz seiner jungen Jahre kommt er in der Champions League bereits auf viele Einsätze für Celje und Kielce, sodass wir uns im Sommer auf einen Rückraumspieler mit reichlich internationaler Erfahrung in Hannover freuen können", so Christophersen über den 23-Jährigen.

Vujovic kommt in der laufenden Champions-League-Saison auf 21 Tore für Kielce, wo er mit dem deutschen Nationaltorhüter Andreas Wolff zusammenspielt. Zudem ist Vujovic ein Schlüsselspieler der montenegrinischen Nationalmannschaft. "Er kann variabel stark verteidigen und ist im Angriff brandgefährlich", freut sich Trainer Christian Prokop auf den Neuzugang, der im Sommer zu den Recken stoßen wird.