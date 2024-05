"Wunschlösung" gefunden: Finck wird neuer Chefscout in Rostock

Nach dem Abstieg in die 3. Liga treibt Hansa Rostock die Personalplanungen auch abseits des Platzes voran. In Thomas Finck kehrt nun ein alter Bekannter als Chefscout zur Kogge zurück.

Sowohl als Spieler als auch neben dem Rasen war Thomas Finck in der Vergangenheit bereits für den Zweitliga-Absteiger tätig. So feierte der gebürtige Rostocker etwa in der Saison 1990/91 den DDR-Meistertitel sowie den Pokalsieg mit seinem Heimatverein.

Nach seiner aktiven Karriere kehrte Finck zum FC Hansa zurück, für den er anschließend unter anderem im Nachwuchs, als Cheftrainer der Zweitvertretung, Co-Trainer der Profis und zwischen 2010 und 2011 auch erstmals als Scout arbeitete.

Hansa statt Bundesliga

Auf ein halbjähriges Intermezzo als Co-Trainer von Thomas Doll beim saudi-arabischen Klub Al-Hilal folgte für Finck eine erneute Rückkehr nach Rostock, ehe es ihn sieben Jahre in die Scoutingabteilung des FC Ingolstadt (2015 bis 2022) und von Juli 2022 bis Ende März diesen Jahres zum FC Schalke 04 verschlug.

"Thomas Finck war von Beginn an meine Wunschlösung. Er hat in den vergangenen Jahren ein sehr großes Netzwerk aufgebaut und seinen Erfahrungsschatz erweitert, sodass er dem FC Hansa in der aktuellen Situation sofort weiterhelfen kann", erklärt Amir Shapourzadeh, Leiter Profifußball der Kogge. Dass sich Finck "trotz anderer Angebote - sogar aus der 1. Bundesliga - für uns entschieden hat, zeigt, wie eng er mit der Region verbunden ist und wie wichtig ihm der FC Hansa gerade in dieser schwierigen Lage ist."

Verbindung zu Shapourzadeh "nie abgerissen"

Shapourzadeh und Finck kennen sich indes bereits aus gemeinsamen Zeiten, als der heutige Leiter Profifußball unter dem neuen Chefscout in Rostocks zweiter Mannschaft zum Einsatz kam. "Die Verbindung", so Finck, sei seitdem "nie abgerissen" und habe eine entscheidende Rolle bei den Gesprächen gespielt.

Bis zum Trainingsauftakt unter dem neuen Trainer Bernd Hollerbach werden Finck und das aus seiner Sicht "sehr motivierte Scouting-Team" nun alles daran setzen, "eine charakterstarke und ehrgeizige Truppe für die neue Saison ins Rennen zu schicken".