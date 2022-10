"Wunschkandidat" Henriksen übernimmt beim FC Zürich

Der Schweizer Meister FC Zürich hat einen Nachfolger für den vor drei Wochen entlassenen Franco Foda gefunden. Der Däne Bo Henriksen übernimmt beim "Stadtclub".

Der 47-jährige Henriksen hat den Zuschlag bekommen und wurde am Montag auf einer Pressekonferenz vorgestellt, nachdem er zuvor schon die erste Trainingseinheit geleitet hatte. Henriksen war zuletzt für den dänischen Erstligisten FC Midtjylland tätig. Ebenfalls gehandelt worden waren beim FCZ die in Deutschland bekannten Fußballlehrer Peter Stöger, Alexander Zorniger und Jens Keller.

FCZ-Präsident Ancillo Canepa blickt der Zusammenarbeit mit dem neuen Coach mit Freude entgegen: "Mit Bo Henriksen konnten wir unseren Wunschkandidaten verpflichten. Bo verfügt über Kompetenzen, die unsere Mannschaft kurz- wie auch mittel- und langfristig weiterbringen werden."

Henriksen selbst sieht seiner Aufabe bei einem "ambitionierten und familiären Klub wie dem FC Zürich" mit Vorfreude entgegen. Der FCZ sei ein Verein, "der es mir ermöglicht, meine Leidenschaft und Begeisterung für den Fußball und die Menschen einzubringen."

Vier Unentschieden, kein Sieg

Breitenreiter-Nachfolger Foda war nach ausbleibenden Erfolgen am 21. September von seinen Aufgaben entbunden worden. Unter Interimscoach Genesio Colatrella konnte der FCZ aber auch keinen Umkehrschwung schaffen und kam zuletzt am Wochenende nicht über ein mageres 0:0 gegen Co-Kellerkind und Aufsteiger Winterthur hinaus. Ohne Sieg und mit nur vier Punkten auf dem Konto ist der Meister nach zehn Spieltagen Tabellenletzter der Super League - und würde damit nach Saisonschluss in die Barrage gegen den Zweitliga-Dritten gehen müssen.

Kommender Gegner der Zürcher in der Liga ist am Sonntag Tabellenführer Young Boys Bern (16.30 Uhr). Bereits am Donnerstagabend muss das Team um den Deutschen Marc Hornschuh in der Europa-League-Gruppenphase bei der PSV Eindhoven ran.