Wunsch nach mehr Spielpraxis: Bielefeld gibt Geerkens nach Wuppertal ab

Tom Geerkens bricht nach einem halben Jahr seine Zelte bei Arminia Bielefeld für den Moment wieder ab, um in der Regionalliga West beim Wuppertaler SV mehr Spielpraxis zu sammeln.

Will beim Wuppertaler SV wieder häufiger auf dem Platz stehen: Tom Geerkens, der leihweise von Arminia Bielefeld kommt. IMAGO/Noah Wedel

Als Arminia Bielefeld im Sommer Tom Geerkens unter Vertrag nahm, bekamen die Ostwestfalen einen Spieler, der nicht nur bei Fortuna Düsseldorf II mit guten Leistungen in der Regionalliga West sein Können gezeigt hatte, sondern auch schon dreimal bei den Profis in der 2. Bundesliga auf dem Feld gestanden war.

Doch das vergangene Halbjahr war nicht nur für die Bielefelder generell eine zähe Angelegenheit, auch Geerkens war mit seiner Situation nicht wirklich zufrieden. Der 23-jährige Mittelfeldakteur kam auf neun Drittliga-Einsätze, die meisten nicht mehr als maximal eine halbe Stunde. "Tom ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, im Winter eine Veränderung anzustreben, um in den kommenden Monaten Spielpraxis zu sammeln. In gemeinsamen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass eine Leihe zum Wuppertaler SV die für ihn beste sportliche Lösung ist", sagt Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel in einer Meldung.

Mit dem Leihgeschäft finden Geerkens und Wuppertal im zweiten Anlauf doch noch zusammen. Der Sportliche Leiter beim Regionalligisten, Gaetano Manno, verrät nämlich: "Wir hatten uns schon im Sommer mit Tom Geerkens beschäftigt und auch Gespräche geführt. Im Sommer hat sich Tom für das Angebot aus der 3. Liga entschieden." Manno zeigt sich froh, dass nach dem Weggang von Kevin Rodrigues Pires ein Ersatz gefunden wurde. "Er passt sowohl charakterlich als auch spielerisch perfekt zum WSV", ist sich Manno sicher.