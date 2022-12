Wunsch erfüllt: "Vollblut-Herthaner" Darida verlässt Berlin

Vladimir Darida verlässt Hertha BSC wie erwartet bereits in diesem Winter. Zum Abschied fallen warme Worte.

Er gehörte zu den Dienstältesten im Kader, doch jetzt verlässt Vladimir Darida Hertha BSC vorzeitig. Der 32 Jahre alte Tscheche wechselt ein halbes Jahr vor Ablauf seines Vertrags zu Aris Saloniki in die erste griechische Liga. Das hatte sich zuletzt bereits angebahnt. Hertha macht damit einen weiteren Schritt beim Vorhaben, den Kader zu verschlanken, und erfüllt Darida gleichzeitig einen Wunsch.

"Vladi ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, mit einem Wechsel ins Ausland nochmal eine neue Herausforderung eingehen zu können", zitiert der abstiegsbedrohte Bundesligist Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic am Mittwoch in einer Mitteilung. "Er hat über sieben Jahre lang bei uns gezeigt, dass er ein Vollblut-Herthaner ist, und er hat es verdient, dass wir seinem Wunsch nachkommen."

Darida: "Es war mir eine Freude"

Darida, der seine Nationalmannschaftskarriere nach der EM 2021 mit 76 Länderspielen (acht Tore) beendet hatte, war 2015 vom SC Freiburg gekommen und gehörte zu den Dienstältesten im Kader von Trainer Sandro Schwarz, der aber nur sporadisch auf ihn setzte. Von Daridas 170 Bundesliga-Einsätzen im Hertha-Trikot (13 Tore, 26 Vorlagen) fallen lediglich drei auf die laufende Saison. 2021/22 war er noch 25-mal zum Zuge gekommen, meist in der Startelf.

"Ich habe mich mit meiner Familie immer sehr wohl in Berlin gefühlt", sagt der Mittelfeldspieler zum Abschied. "Wir werden Hertha BSC in unseren Herzen behalten. Für mich war es jetzt an der Zeit, mich nochmal zu verändern und neue Erfahrungen in einem anderen Land zu sammeln. Ich möchte mich bei allen Herthanerinnen und Herthanern für ihre Unterstützung in den vergangenen Jahren bedanken. Es war mir eine Freude."

Darida wird noch einmal ins Olympiastadion zurückkehren

Statt gegen den Abstieg wird Darida in Griechenland um die Europapokalplätze spielen. Aris Saloniki ist aktuell Sechster der 14er-Liga. "Vladi ist ein Vorzeigeprofi", schwärmt Bobic. "Er hat zu jeder Zeit immer alles für den Verein gegeben und uns in seinen Jahren bei uns viel Freude bereitet. Dazu ist er ein toller Mensch."

Mindestens einmal wird Darida noch zur Hertha zurückkehren. "Selbstverständlich werden wir ihm die Gelegenheit geben, sich auf großer Bühne bei einem Heimspiel im Olympiastadion von unseren Fans verabschieden zu können", verspricht Bobic. "Dazu werden wir sicher einen geeigneten Termin finden."