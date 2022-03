Wundertüte Bergamo: Mit welchem Atalanta bekommt es Bayer zu tun?

Kein einfaches Los: Wenn Bayer Leverkusen am Donnerstag (21 Uhr) im Europa-League-Achtelfinale bei Atalanta Bergamo antritt, bekommt es die Werkself mit einer italienischen Spitzenmannschaft zu tun. Oder nun doch nicht?

Siege gegen Juventus und Neapel, nur wenig später das Ausscheiden in der Champions-League-Gruppenphase und eine herbe 1:4-Pleite gegen die Roma: Diese vier Wochen zwischen November und Dezember vergangenen Jahres beschreiben die Saison von Atalanta Bergamo sinnbildlich. Mal sorgt der Vorjahresdritte der Serie A für ein torreiches Spektakel, mal gibt es torlose Unentschieden - und manchmal setzt es dann Niederlagen wie zuletzt gegen Abstiegskandidat Cagliari. Atalanta ist in dieser Spielzeit eine Wundertüte.

Umso schwieriger ist es, den Ex-Klub von Robin Gosens vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayer Leverkusen einzuschätzen. Ein weiterer Beweis? Während die Bergamasken in den vergangenen drei Jahren neben dem dritten Platz auch immer die beste Offensive Italiens vorwiesen, hinkt "La Dea" in dieser Spielzeit hinterher. Nur Rang sechs und die fünftmeisten Tore in Serie A stehen für die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini zu Buche. Erst drei Liga-Siege gelangen Bergamo in diesem Jahr.

Verletzung, Formtief, Abgang - Atalantas Offensivsorgen

Zumindest die stagnierende Offensive - eigentlich Atalantas größte Waffe - lässt sich mehr oder weniger einfach erklären: Gleich alle drei der besten Torschützen aus der vergangenen Saison sind entweder verletzt, außer Form oder spielen gar nicht mehr in Bergamo. Gosens (elf Treffer) wechselte im Winter zu Inter Mailand. Duvan Zapata (15) laboriert seit mehreren Wochen an einem Muskelfaserriss und fehlt auch in beiden Spielen gegen Leverkusen. Luis Muriel (22) ist nach längeren Verletzungspausen noch nicht der Alte. Zudem spielt Atalantas Zauberfuß Josip Illicic seit Januar aufgrund mentaler Probleme nicht.

Dass mit Zapata ausgerechnet auch der treffsicherste Angreifer dieser Spielzeit (neun Tore) ausfällt, macht die Situation gelinde gesagt nicht einfacher. Nicht zuletzt deswegen brachte "Tuttosport" Werder-Torjäger Marvin Ducksch mit den Nord-Italienern in Verbindung.

Auf einmal treffen Verteidiger

In den letzten Wochen entpuppten sich dafür aber überraschend andere Spieler zu echten Goalgettern und sorgten für drei Siege in den vergangenen fünf Partien. In der Liga verhalf ein Doppelpack von Mittelfeldspieler Teun Koopmeiers beim 4:0 gegen Sampdoria Ende Februar, die Durststrecke von fünf sieglosen Spielen zu beenden. In den K.o.-Runden-Play-Offs gegen Olympiakos Piräus in der Europa League glänzten im Hinspiel (2:1) Abwehrspieler Berat Djimsiti und im Rückspiel (3:0) Ruslan Malinovskyi mit jeweils zwei Toren.

Nun steht im Achtelfinale Bayer Leverkusen vor der Tür. Die Generalprobe gegen die AS Roma misslang den Bergamasken mit 0:1. Doch zumindest eins zeigt die Saison Atalantas: Mit Bergamo ist immer zu rechnen. Eine Wundertüte eben.