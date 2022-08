Wunderlich: "Er hing zwei Porträts auf: Eins von Honecker, eins von Wernze"

Niemand hat den FC Viktoria Köln in den vergangenen Jahren so geprägt wie Sportvorstand Franz Wunderlich. Der 58-Jährige spricht über die Anfänge beim rechtsrheinischen Klub, die Entwicklung und das Pokalduell am Mittwochabend (40.46 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Rekordmeister.

Herr Wunderlich, einen ihrer beiden Einsätze in der Bundesliga machten Sie gegen den FC Bayern. Jetzt treffen Sie mit Viktoria Köln erneut auf München - berührt Sie das?

Franz Wunderlich: "Ja, das ist eine kuriose Geschichte. Das war am 13. Oktober 1990. Das vergesse ich nie, zwei Tage nach meinem Geburtstag. Erich Rutemöller, zuvor mein Trainer bei den Amateuren, war Cheftrainer der Profis. Er nahm mich für dieses Spiel mit und dann wurde Olaf Janßen ausgewechselt, ich kam rein. Olaf war herausragend, hatte schon ein Tor geschossen und es stand 4:0 für uns. Abends musste er dann noch weiter ins Sportstudio, sensationell. Jetzt ist er unser Trainer bei Viktoria und ich Vorstand - und wieder treffen wir in Müngersdorf auf den FC Bayern. Solche Geschichten schreibt wirklich nur der Fußball."

Was verändert diese Partie gerade im Viktoria-Umfeld?

Wunderlich: "Man spürt es in der Stadt, im engeren Umfeld. Mich rufen immernoch Leute an, die Karten wollen. Dabei ist das Spiel längst ausverkauft. Dass alle Tickets weg sind und wie schnell das ging, hat uns schon etwas überrascht. Aber wir sind gut beraten, uns auf den Alltag und die Meisterschaft zu konzentrieren."

Vergangene Saison ging es um den Klassenerhalt. Sehen Sie den Saisonstart nun als Fortschritt?

Wunderlich: "Viktoria Berlin hatte vergangenes Jahr nach ein paar Spielen 17 Punkte und wir fünf. Die sind dann abgestiegen und wir nicht. Das ist brutal und das macht den Sport aus. Unser Ziel muss es sein, den Ligaverbleib jedes Jahr etwas früher zu schaffen als im Jahr davor. Dann bekommen wir Planungssicherheit. Die Qualität im Kader ist vorhanden, allerdings spielen in so eine Saison ja zig Sachen rein. Ich bin optimistisch. Aber wenn die Sonne scheint ist immer alles gut. Wie gut wir wirklich sind wird sich zeigen, wenn wir mal drei, vier Spiele verlieren."

Wie hat sich Viktoria seit dem Sprung in die 3. Liga verändert?

Wunderlich: "An allen Ecken und Enden. Das sieht man nicht nur an der Mannschaft, sondern auch am Team drumherum. Wir haben mehr Leute eingestellt und sind professioneller geworden. Der Trainingsplatz in Neu-Brück, der VIP-Bereich, der Trainingsraum - das ist alles neu. Ich bin jetzt 12 Jahre lang dabei, die Anfangszeit vergesse ich nie. Da sind riesige Schritte passiert. Und trotzdem haben wir einen besonderen, familiären Flair erhalten. Manchmal sitze ich hier mit den Presseleuten, Sponsoren oder Funktionären und trinke einen Kaffee in der Sonne. Das ist eine besondere Atmosphäre."

Welche Veränderung erleben Sie am krassesten?

Wunderlich: "Als wir anfingen - Betreuer Thomas Gürtler, Heiko Scholz und ich - haben wir unter der Tribüne säckeweise Müll entsorgt und die Kabinen gestrichen. Das waren damals noch winzige Verschläge unter der Tribüne. Und meine Lieblingsanekdötchen: Als Scholle unser Trainer wurde hing er zwei Porträts auf. Eines von Erich Honecker und eines von unserem Förderer Franz Josef Wernze. Darüber muss ich bis heute schmunzeln, wenn ich daran denke. Anschließend haben wir drüben an der Tanke ein Kölsch getrunken. Und jetzt sehe ich die Kunstrasenplätze oben in der Heide. Unfassbar, was sich da getan hat. Das ist viel, was ich gar nicht mehr wahrnehmen kann. Und dann kommt manchmal jemand, der vielleicht früher hier gespielt hat, und sagt: Mensch, hier hat sich was getan! Das war die Vision, die Herr Wernze immer hatte. Immer den gesamten Verein zu sehen, nicht nur die erste Mannschaft."

Tatsächlich ist der Kader sehr jung, mit Youssef Amyn haben Sie einen Junioren-Nationalspieler in ihren Reihen. Die ersten Früchte dieser Arbeit?

Wunderlich: "Ich mache unserem Nachwuchsleistungzentrum da ein riesen Kompliment. Vergangenes Jahr war es mit so vielen jungen Spielern im Kader ein Ritt auf der Rasierklinge, aber wir waren zu diesem Vorgehen gezwungen. Wir wollten die Preistreiberei am Spielermarkt nicht mitmachen, das forcierte noch Andreas Rettig. Es war genau der richtige Schritt. Heute profitieren wir davon und es ist auch für die Jugend von Vorteil wenn sie sehen: Hier bekommen sie ihre Einsatzzeiten. Wir haben sieben oder 8 Spieler unter Vertrag, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Das ist für einen Drittligisten, dazu noch in Köln, außergewöhnlich."