Wunderlich beendet Profi-Karriere und wird Trainer bei Bergisch Gladbach 09

Mike Wunderlich, aktueller Rekordspieler des Drittligisten Viktoria Köln, wird seine aktive Karriere beenden und ab Sommer als Cheftrainer beim SV Bergisch Gladbach 09 einsteigen.

Steht ab Sommer in der Oberliga an der Seitenlinie: Mike Wunderlich IMAGO/Eibner

Prominente Unterstützung für den Mittelrheinligisten SV Bergisch Gladbach 09: Mike Wunderlich wird ab der Saison 2023/24 Trainer des SV 09. Der neue Coach, der aktuell noch für Viktoria Köln in der 3. Liga spielt, beendet seine aktive Laufbahn nach Abschluss dieser Spielzeit und unterschrieb einen Zweijahresvertrag an der Strunde.

"Mit Mike Wunderlich haben wir einen jungen und sehr ambitionierten Trainer verpflichtet, der frischen Wind in den Verein bringt", freut sich Sportdirektor Christian Schlösser über den Coup auf dem Trainermarkt. Zudem macht er deutlich, dass "Mike Wunderlich ganz genau weiß, wie die Spieler ticken", da er derzeit selbst noch aktiv sei.

Bekanntes Terrain und frische Impulse

Die Oberliga kennt der 37-Jährige zudem aus eigener Erfahrungen als Spieler. Derzeit absolviert er die Ausbildung zur Trainer-B-Lizenz, die der Mittelfeldspieler zeitnah abschließen wird. "Ich freue mich riesig auf die Herausforderung und bin dankbar, dass der SV 09 mir dieses Vertrauen entgegenbringt", sagt der angehende 09-Coach, zudem sei es "nicht selbstverständlich, die Trainerkarriere bei einem ambitionierten Oberligisten zu starten, der zu den Top-Adressen der Mittelrheinliga gehört und über so gute Strukturen verfügt".

Auf die Bedeutung der Vertragsunterschrift für den SV Bergisch Gladbach 09 weist Präsident Rolf Menzel hin: "Wir freuen uns, dass wir Mike Wunderlich für den SV 09 gewinnen konnten. Seine Verpflichtung unterstreicht unsere Ambitionen, in der Mittelrheinliga weiter eine gute Rolle zu spielen. Wir sind uns sicher, dass er dem Team frische Impulse geben wird und die erfolgreiche Arbeit gemeinsam mit unserem aktuellen Trainer Andreas Dreiner fortsetzen wird."

Die Verträge des aktuellen Cheftrainers Andreas Dreiner und von Torwarttrainer Michael Cebulla wurden unterdessen um zwei weitere Jahre verlängert. Dreiner, der im Januar nach der Trennung von Stefan Müller als Hauptverantwortlicher einsprang, kehrt auf eigenen Wunsch auf den Posten des Co-Trainers zurück, wie bereits zu Beginn des Engagements vereinbart. "Aus privaten und beruflichen Gründen ist es mir leider nicht möglich, über die Rückrunde hinaus das große zeitliche Pensum als Hauptverantwortlicher zu leisten. Ich freue mich, weiter Teil des Trainerteams zu sein und gemeinsam mit Mike und Michael die Mannschaft weiterzuentwickeln", sagt Dreiner.

Über 600 Pflichtspiele und 192 Treffer für Viktoria

Das Engagement beim SV Bergisch Gladbach 09 wird die erste Trainerstation von Mike Wunderlich sein. In seiner aktiven Karriere bestritt der offensive Mittelfeldspieler bislang mehr als 600 Pflichtspiele und erzielte dabei 268 Treffer. Beim 1. FC Kaiserslautern und FSV Frankfurt bestritt er insgesamt 43 Einsätze in der 2. Bundesliga, bei denen er neun Treffer erzielte. In der 3. Liga lief er in 113 Matches auf, in verschiedenen Regionalligen stehen über 275 Einsätze zu Buche. Mit 337 Einsätzen und 192 Treffern verbrachte Mike Wunderlich die längste und erfolgreichste Zeit seiner Profi-Karriere bei Viktoria Köln. Zudem stand er noch beim 1. FC Köln und bei Rot-Weiß Essen unter Vertrag.