Wunderkind Schjelderup: Auf den Spuren Haalands

Mit zehn Toren aus 17 Partien hat Andreas Schjelderup beim FC Nordsjaelland für Aufsehen gesorgt. Im Football Manager gehört er zu den Wunderkindern. Ein neuer Haaland?

Andreas Schjelderup hat im FM23 eine goldene Zukunft vor sich. FrontzoneSport via Getty Images

Um den Norweger Andreas Schjelderup kommt man im Football Manager 2023 nicht herum. Noch steht der 18-Jährige im Schatten seines Landsmannes, aber internationale Medien sprechen schon vom "neuen Haaland".

Zumindest im FM23 scheint das nicht weit hergeholt, ein Blick auf das virtuelle Abbild zeigt: Schon jetzt hat Schjelderup hervorragende Werte.

Flügelstürmer à la Robben

Seine Paradeposition ist die linke Außenbahn, seine Stärken im Spiel liegen im Dribbling - das dazugehörige Attribut wird bereits mit 16 eingestuft, der höchste Rang ist 20. Wer einen Flankengeber für seine wuchtigen Stürmer sucht, dürfte beim Norweger nicht fündig werden. - Sein Talent erinnert an einen alten Bundesliga-Veteranen.

Als Rechtsfuß auf der linken Seite wird schnell klar: Schjelderups Markenzeichen ist es, von der Außenbahn in das Halbfeld zu ziehen und den Abschluss zu suchen, wie Bayerns Arjen Robben seinerzeit, der auf diese Weise häufig Tore erzielte. Eine Bewertung von 14 im Abschluss, 13 in Weitschüssen und 15 in Gelassenheit lassen bei auch bei Schjelderup die Erfolgsaussichten steigen.

Leicht zu durchschauen

Einziger Nachteil, der sich dadurch ergibt: Was er tut, ist für den Gegner auszurechnen. Das heißt, ausschließlich auf seine Fähigkeiten sollte man sich nicht verlassen. Die körperliche Stärke des Youngsters wird mit einer Sechs eingestuft - nimmt ihn der Gegner entsprechend in die Mangel, hat er physisch häufig das Nachsehen.

Einen Plan B zu seinem typischen Bewegungsablauf hat er nicht, was der größte Kritikpunkt ist. Zudem könnte es aufgrund der im Spiel schlechten Physis und Aggressivität Probleme im Gegenpressing geben. Bei dieser Spielweise wird von jedem Spieler, also auch den Offensivkräften vorausgesetzt, nach Ballverlust sofort in den Zweikampf zu gehen und das Spielgerät zurück zu erobern.

Marktwert vervielfacht sich - Tipps für den FM

Rein von Schjelderups Attributen, bewegt sich der Offensivspieler in einzelnen Kategorien bereits in der Elite. Entsprechend ist auch für Klubs aus stärkeren Ligen interessant, da er das Zeug hat, gegen schwierigere Herausforderungen zu bestehen. Trotzdem besitzt er noch Entwicklungspotenzial, zudem steigert sich bei Erfolg der Marktwert.

Womit wir beim Finanziellen wären. Der Transfer kostet etwa vier bis sechs Millionen Euro. Rund 5- bis 10.000 Euro pro Woche wird für das Gehalt fällig. Gut angelegt ist das Geld jedoch, in unserem Spielstand vervielfältigte sich der Marktwert um das zehnfache.

Jedoch solltet ihr beachten: Startet ihr einen neuen Spielstand, solltet ihr nicht die Wintertransfers inkludieren, denn seit dem 12.01.2023 spielt Schjelderup bei Benfica Lissabon, das von Roger Schmidt trainiert wird. Das heißt: Er stünde in diesem Falle erstmal nicht für einen Wechsel bereit.

14 Millionen Euro hat der Champions-League-Teilnehmer für ihn bezahlt. Der 18-Jährige empfahl sich mit zehn Toren aus 14 Spielen. Zumindest im FM23 ist ihm eine große Karriere in die Wiege gelegt worden.