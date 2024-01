Wunderkind Littler gestoppt: Humphries krönt sich zum neuen Darts-Weltmeister

Mit einem starken Comeback inklusive finalen Sätzen auf absolutem Weltklasse-Niveau hat Luke Humphries den "Prince of the Palace" Luke Littler gestoppt - und krönte sich erstmals zum Darts-Weltmeister. "Cool Hand Luke" hatte sich diesen famosen Erfolg unter anderem mit über 20 180er Aufnahmen und starker Doppelquote verdient.

Mit Hochspannung erwarten wurde dieses besondere Finale einer Darts-WM: Das erst 16-jährige Wunderkind Luke Littler duellierte sich an diesem Mittwochabend im natürlich vollbesetzten sowie lautstarken Alexandra Palace zu London mit dem als Favorit in dieses Turnier gegangenen Luke Humphries. Während Letzterer beim Walk-On-Song "Cake by the Ocean" von DNCE mit ein paar Küssen für die Familie und einer längeren Umarmung mit Profi Ryan Searle eingelaufen war, hatte Littler im Vorfeld vor dem "Sport1"-Mikrofon verraten, sich an diesem Finaltag gar nicht mehr einspielen konnte. Der Grund: zu viele Medientermine, die allesamt erfüllt werden wollten.

Ob es daran lag, dass "The Nuke" Littler den ersten Satz klar an Humphries abgab? Das konnte natürlich nicht gesagt werden, der Jungspund aber lag schnell mit 0:1 hinten - und musste auch kurz darauf ins Auge eines 0:2 blicken. Doch hier schlug "The Prince of Darts" mit einem starken Comeback noch zurück und glich in den Sätzen aus.

Insgesamt fiel aber auf, dass beide Profis etwas wankelmütig daherkamen. Auf einige starke Aufnahmen folgten immer schwächere - und natürlich auch klare Fehler, teils deutlich verpasste Doppel oder ab und an bei drei Darts auch kein einziges Triple. Break reiht sich zudem an Break beim Vergleich dieser beiden Kontrahenten.

Littler den Tick besser

Was außerdem auffiel: Der legendäre Caller Russ Bray ("Onehuuuundredandeeeeeiiightyyy"), der sein letztes Finale live begleitete und sich nach dieser WM zurückziehen wird, musste bei seinen Ansagen immer wieder die vollen Namen ins Mikrofon sagen. Der Grund: Mit Luke allein, dem Vornamen beider Engländer, kam man an diesem Abend nicht weit. Humphries hatte hier selbst zwischendurch die große Chance auf das Break, er ließ aber gleich zweimal die Doppel-20 aus.

Weiter dem WM-Sieg näher kam dafür Youngster Littler, der Satz 5 mit einem Break zur 3:2-Satzführung beendete und den Saal kochen ließ.

Und Stimmung im Ally Pally brandete auch in Satz 6 auf, denn hier wehrte sich Littler in einem Leg gegen anfänglich sechs perfekte Darts von Humphries, um am Ende mit 2:0 in Front zu gehen - und kurz darauf mit 4:2 nach Sätzen in Führung zu gehen. Von "Cool Hand Luke", der zwischendurch einen Pfeil in die Triple-20 direkt auf einen anderen gejagt hatte und so beide rausfallen ließ, musste mehr kommen.

Der 16-Jährige macht einen Denkfehler

Und es kam mehr: Humphries startete Satz 7 mit einem "Big Fish", einem perfekten Checkout von 170 Punkten mit 60, 60 und Bulls Eye (50).

Eine Legende der Darts-Szene tritt ab: Caller Russ Bray. Getty Images

Das Niveau steigerte sich in diesen Minuten immer mehr, beide Spieler sammelten massig Punkte - und doch ließ Humphries wieder eine Großchance auf 2:0-Leg-Führung aus bei 16 Rest. Er warf nur eine einfache 8, eine einfache 4, eine einfache 2. Littler nutzte das, war gefühlt immer zur Stelle, machte das 1:1, meldete sich hier also doch wieder zurück, löschte kurz darauf mit einem abermaligen "High Finish" 122 zum 2:2. Doch dann, als er die Möglichkeit zum Satzgewinn hatte, musste er kurz bei Caller Bray nachfragen. Dieser teilte ihm mit, dass nun Doppel-2 vonnöten sein - der seit Wochen gefeierte Spieler richtete sich neu ein, verfehlte aber, was Humphries zum 3:4 nach Sätzen kontern ließ. Ein klarer, kleiner Denkfehler kostete Littler hier also die eigene 5:2-Satzführung, was vielleicht eine Vorentscheidung gewesen wäre.

Für was der an Nummer 3 gesetzte Humphries und der ungesetzte Littler (in der Order of Merit auf 31) an diesem Abend übrigens auch sorgten, war ein neuer WM-Rekord an 180ern. Mitten im achten Satz folgte der 902. dieser Art bei diesem Turnier - noch nie gab es mehr.

Humphries sinkt auf die Knie

Spielt auch im Finale stark, am Ende aber nicht stark genug, um Luke Humphries zu schlagen: Luke Littler. IMAGO/Action Plus

Doch zurück zum aktiven Geschehen: Mit ganz viel Klasse setzte Humphries seinem jungen Herausforderer weiter zu, bis der 4:4-Satzausgleich gelang. Auf einen Schlag war alles wieder komplett offen. Das lautstarke Publikum war passend dazu aus dem Häuschen. Doch den Tick besser spielte schlicht in diesen Minuten "Cool Hand Luke", der in Satz 9 erst mit 2:0 führte, dann das 2:2 kassierte und mit einem "Elf-Darter" antwortete. 5:4 führte er somit nach Sätzen und lag auf Titelkurs.

Littler aber wehrte sich, schaffte unter anderem in der Folge einen "Big Fish" (170) - und doch tat sich mehr und mehr der Eindruck auf, Humphries würde das Ding am Ende ziehen. Was auch an über 20 (!) 180ern von ihm lag. Das 6:4 nach Sätzen war die Folge, als es der als Favorit in diese Weltmeisterschaft gegangene dreimalige Major-Gewinner mit Miss, Miss, Doppel-18 sogar "ruhiger" angehen konnte.

Mit der Doppel-16, die mitten in Satz 11 folgte, meldete sich aber wiederum der nicht aufgebende Littler zurück - zur 2:1-Leg-Führung. Doch insgesamt war nichts mehr zu holen: Humphries verbuchte schnell das 2:2, löschte dabei 76 mit Doppel-20 (Tops) - und sank kurze Zeit später emotional auf die Knie. Denn am Ende war er - auch weil Littler zweimal bei möglichem Satzanschluss die Doppel-7 verpasst hatte - mit einer Doppel-8, die im zweiten Versuch saß, erfolgreich und entschied dieses WM-Endspiel mit 7:4 für sich. Sein erster ganz großer Titel im Darts war dem 28-Jährigen, der 23-mal die 180 sowie 43,1 Prozent Doppelquote verbuchte (Littler kam auf 13 und 36,5 Protzent), damit sicher. Und dabei vergaß "Cool Hand Luke" auch die faire Gratulation für den unterlegenen Shootingstar nicht. Dieser nahm es aus der Ferne betrachtet relativ gelassen, genoss selbst noch mit einem Lächeln ein paar Momente auf der Bühne.