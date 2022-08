"Wunderkind" Anders Vejrgang verlängert bei Leipzig

Anders 'RBLZ_Anders' Vejrgang wird auch in der FIFA-Saison 2022/23 das RBLZ-Jersey tragen. Kommende Saison wird er Leipzig auch international vertreten.

536 in Folge gewonnene Weekend-League-Spiele in FIFA 22 Ultimate Team und einen gehörigen Anteil am Gewinn der deutschen Club-Meisterschaft in der Virtual Bundesliga. Die mit RB Leipzig angefangene Reise setzt Anders 'RBLZ_Anders' Vejrgang auch kommende Spielzeit fort, das bestätigten Klub und Spieler.

Ab kommender Saison darf der 16-Jährige dann auch bei allen internationalen Turnieren an den Start gehen, was aufgrund von Altersbeschränkungen vor Saisonstart bisher noch nicht möglich war. Lediglich bei der FIFAe Nations Series vertrat er Dänemark, das jedoch im Viertelfinale bereits ausschied. Damit steht Vejrgang vor seiner ersten vollen Profi-Saison auf internationaler Bühne.

Auch SheSports-Cup-Gewinnerin verlängert

Ebenfalls ihren Kontrakt verlängert hat Lena 'RBLZ_Lena' Güldenpfennig. Die gebürtige Leipzigerin weitete die Laufzeit ihres Vertrags um ein Jahr aus. Güldenpfennig bestritt als erste Frau in der Virtual-Bundesliga-Geschichte ein Pflichtspiel.

Darüber hinaus konnte sie vor einigen Wochen zusammen mit Herthas Marina 'Mari' Preradovic und Fabienne 'FabienneXIII' Morlock vom FOKUS CLAN den SheSports-Cup gewinnen. Beim digitalen Äquivalent zur Frauen-Europameisterschaft spazierte das Trio durch das Turnier. Gegen unter anderem Spanien gewannen sie 12:0, im Finale gegen Frankreich erzielten sie ein 13:2.