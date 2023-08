Wüthrich-Wechsel zum FCA fast durch - Hertha-Duo kein Thema

Der FC Augsburg wird nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Bleibt es bei einem weiteren Zugang?

Inzwischen sind es 20 fixe Abgänge und 13 Zugänge seit dem Jahreswechsel beim FC Augsburg. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht, im Gegenteil: Nachdem Mergim Berisha am Mittwoch für knapp 14 Millionen Euro (zzgl. Weiterverkaufsbeteiligung) zur TSG Hoffenheim gewechselt ist, wird mit Noah Sarenren Bazee zeitnah Abgang Nummer 21 folgen.

Den 27-jährigen Offensivspieler, der beim FCA keine Perspektive besaß, zieht es zwei Ligen tiefer zu Arminia Bielefeld. Nicht auszuschließen, dass Sarenren Bazee nicht der letzte Spieler bleibt, der Augsburg vor Schließung des Transferfensters noch verlässt, weitere Leihgeschäfte sind vorstellbar.

Auf der Zugangsseite wird sich auf jeden Fall noch etwas tun: Gregory Wüthrich soll zeitnah beim FCA aufschlagen und die Innenverteidigung ergänzen. Der 28-jährige Schweizer kommt von Sturm Graz und kostet nach kicker-Informationen 1,5 Millionen Euro.

In der laufenden Ligasaison stand Wüthrich bislang in allen fünf Ligaspielen über die volle Distanz auf dem Feld, erzielte beim Auswärtssieg in Lustenau sogar das Tor des Tages zum 1:0-Erfolg. In Augsburg dürfte der ehemalige U-21-Nationalspieler um den Platz rechts in der Viererkette neben Felix Uduokhai konkurrieren, wo Maximilian Bauer bislang keinen sattelfesten Eindruck hinterlassen hat.

Herthas Marc Oliver Kempf (28) ist ebenso kein Thema in Augsburg wie dessen Teamkollege Jonjoe Kenny (26). Gefahndet wird trotzdem weiterhin nach einem Rechtsverteidiger, um Youngster Arne Engels zu entlasten. Kandidaten gibt es mehrere, konkret wurde allerdings noch nichts - und wird es bis Freitagabend um 18 Uhr auch nicht mehr zwingend werden.