"Wütend und enttäuscht": Unrühmlicher Rekord für Xavi

Beim lange Zeit so souveränen FC Barcelona ist aktuell der Wurm drin. Das 0:1 gegen Rayo brachte Xavi einen unrühmlichen Rekord. Dementsprechend niedergeschlagen war der Coach auch.

Dritte Heimniederlage in Folge: Bei Xavi & Co. ist Sand im Getriebe. Getty Images

Vor dem Duell im Europa-League-Viertelfinale mit Eintracht Frankfurt war Barcelona hervorragend in Form, verlor 15 Mal in Serie nicht. Die Katalanen waren gegen die Hessen auch der klare Favorit - und verloren nach einem 1:1 im Hinspiel zu Hause mit 2:3 gegen einen wie entfesselt aufspielenden Bundesligisten.

Mit der Europa League war dann auch die letzte Titelchance in diesem Jahr futsch. Eine Niederlage, die nachhaltig Spuren hinterlassen sollte, wie sich aktuell zeigt. Neben einem 1:0 in San Sebastian gab es nämlich zwei 0:1-Heimniederlagen gegen Cadiz (Platz 17) und Rayo Vallecano (Platz 11). Drei Heimpleiten im altehrwürdigen Camp Nou in einer Saison in Serie wie nun unter Xavi, das hatte es noch nie gegeben.

"Xavi schreibt Geschichte", hieß es im Madrider Sportblatt AS, allerdings "gegen seinen Willen". Wie ein "Desaster" war die jüngste Heimpleite am Sonntag gegen Rayo, titelte das katalanische Blatt Sport. Der Wind rund um den FC Barcelona hat sich also binnen weniger Tage gedreht. "Wir sind auf dem Boden der Tatsachen gelandet", stellte auch Xavi nach wochenlangem Höhenflug fest.

"Noch fünf Endspiele" für Barcelona

"Ich bin wütend und enttäuscht, weil wir eine goldene Gelegenheit hatten", legte der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldmann nach. Mit diesem Patzer legte Barça dem Rivalen Real Madrid den Matchball auf, denn die Königlichen können am Samstag gegen Espanyol Barcelona spanischer Meister werden, ein Remis würde bei aktuell 15 Punkten Vorsprung schon genügen.

Und was ist mit den Katalanen? "Wir haben die Lage verkompliziert", sagte Xavi. Die Katalanen haben "noch fünf Endspiele" im Kampf um die Champions League. Allerdings sieht die Ausgangsposition dort recht komfortabel aus, denn fünf Spieltage vor Saisonende hat Barcelona sechs Punkte und zehn Tore Vorsprung auf Platz fünf. "Wir müssen uns motivieren und vieles verbessern", weiß Xavi. Klar ist natürlich auch, dass die Qualifikation für die Champions League das absolute Minimalziel ist. Schon jetzt ist die Saison ohne Titel für den stolzen FC Barcelona verkorkst. "Wenn du gewinnst, ist alles wunderbar. Aber es sind diese Momente, in denen sich Persönlichkeit zeigt", nimmt der Trainer nun auch die Mannschaft in die Pflicht.