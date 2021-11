Würzburgs Wende: Schwarz hebt den Zeigefinger - nicht den Daumen

Danny Schwarz hat die Würzburger Wende eingeleitet. Seit der 46-Jährige auf der Trainerbank sitzt, haben die Kickers nicht mehr verloren - doch gerade deshalb ist Schwarz jetzt daran gelegen, die Sinne zu schärfen.

Allzu große Unterschiede erkenne er gar nicht, sagt Danny Schwarz. Klar, jeder einzelne Punkt, den seine Mannschaft in den vergangenen Wochen gesammelt hat, sei Balsam für die Seele gewesen. Aber: "Die Jungs haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben."

Mitte Oktober hat Schwarz die Kickers auf dem vorletzten Tabellenplatz übernommen, auch sechs Wochen später steht nur noch der TSV Havelse hinter den Rothosen - dennoch ist das jetzt eine vollkommen andere Würzburger Mannschaft, die da gegen den Abstieg in die Regionalliga kämpft. "Am Anfang war das Selbstvertrauen noch nicht da, aber das kam relativ schnell nach dem ersten Spiel", sagt Schwarz.

Wichtig wird sein, dass wir nicht bequem werden. Danny Schwarz

Nur vier Partien hat der 46-Jährige gebraucht, um mehr Punkte zu holen, als sein Vorgänger Torsten Ziegner in deren elf. Sowohl sportlich als auch atmosphärisch ist eine 180-Grad-Drehung gelungen, Schwarz weiß aber, dass es noch ein ziemlich zartes Pflänzchen ist, das er da gerade aufzieht. Trotz des Aufschwungs hebt Würzburgs Trainer also nicht den Daumen, sondern den warnenden Zeigefinger, indem er sagt: "Wichtig wird sein, dass wir uns nicht zurücklehnen und bequem werden."

Hägele dürfte zurückkehren

Am Samstag empfängt seine Mannschaft den SV Meppen, der auf Rang drei steht, drei Tage später geht es gegen den Tabellenvierten Eintracht Braunschweig und Ex-Trainer Michael Schiele. Es sind also hohe Hürden, vor denen Würzburg steht. Da trifft es sich, dass Schwarz wieder auf einen Routinier setzen kann, der in dieser Saison verletzungsbedingt noch kein einziges Spiel bestritten hat. "Er ist eine Option", sagt Schwarz über Daniel Hägele.

Der 32-Jährige hat die ersten 15 Spiele wegen einer Schambeinentzündung verpasst, in den vergangenen beiden Wochen aber wieder mit der Mannschaft trainiert. "Man sieht einfach seine Erfahrung, sein gutes Auge, sein Stellungsspiel", lobt Schwarz, der gegen Meppen auf ein Quartett verzichten muss: Lars Dietz und Nzuzi Toko (beide Knieverletzung) fallen ebenso aus wie Dildar Atmaca (Probleme mit dem Hüftbeuger) und Saliou Sané (Hexenschuss).