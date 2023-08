Würzburgs neu gewonnene Defensivstärke: "Es ist sehr schwer, uns zu schlagen"

Drei Spiele, zwei Siege, null Gegentore. Die Würzburger Kickers beweisen beim 2:0 im Topspiel gegen die Bayern am Samstag, dass ein Sinneswandel stattgefunden hat: Statt auf Spektakel setzt man auf Stabilität. Der Coach hofft nun auf Vertrauen auch in schweren Phasen.

Es war ein deutlicher Fingerzeig der Würzburger Kickers. Das 2:0 im Vergleich der höchst unterschiedlich in die Saison gestarteten Meisterschaftsanwärter gegen den FC Bayern München II unterstreicht die Ambitionen der Unterfranken, die nun auch im vierten Pflichtspiel der Saison, inklusive Landespokal-Wettbewerb, ohne Gegentor geblieben sind. Der samstägliche Rivale aus der Landeshauptstadt hat sich nun schon neun Gegentore eingefangen. Ein deutlicher Unterschied. "Es ist sehr schwer, uns zu schlagen. Ich finde da ist eine Entwicklung zu sehen", sagt beispielsweise Flügelflitzer Thomas Haas, der mit einer blitzsauberen Flanke das 2:0 durch Saliou Sané vorbereitete, der als Top-Torjäger der Vorsaison nun auch seinen ersten Treffer in dieser Spielzeit verbuchte.

Die neu gewonnene Defensivstärke soll für die Kickers zum Schlüssel zu einer erfolgreichen Saison werden. In der Vorsaison boten die Unterfranken oft Spektakel fuhren viele Kantersiege ein und knackten am Ende mit 103 erzielten Treffern gar die 100-Tore-Marke. In den Duellen mit den Spitzen-Teams sprang indes kein Sieg heraus. Kein Rivale aus den Top-Vier wurde geschlagen. Die Partie gegen die Münchner sollte nun zum Musterbeispiel für den Würzburger Sinneswandel werden. Die Gastgeber überließen den Bayern in der zweiten Halbzeit den Ball, gestatten ihnen aber kaum einmal einen gefährlichen Abschluss.

Ausgeglichener Kader

Rechtsverteidiger Haas ist indes auch ein Beispiel für eine weitere Entwicklung: der Kader ist noch ein gutes Stück ausgeglichener geworden. Die Stammkraft aus der Vorsaison kommt derzeit von der Bank. Bei Auswechslungen gibt es kaum noch einen Qualitätsabfall, wie auch Trainer Marco Wildersinn zufrieden feststellt und Haas für seinen Einsatz lobt: "Wenn du als Team erfolgreich sein willst brauchst du mehr als elf starke Akteure. Wichtig ist, dass die Spieler diese Situation richtig einordnen und den Frust, den sie möglicherweise einmal haben, in positive Energie umwandeln."

Gestört hat den Trainer indes die spürbare Unruhe im Klub. Nach dem torlosen Remis zum Auftakt gegen Memmingen hatte er bereits Kritik deutlich vernommen, und so warb der Cheftrainer nach dem Erfolg gegen die Bayern um Vertrauen: "Ich hoffe, dass wir die Leute, die nach dem 0:0 gegen Memmingen nervös geworden sind, die nach schlechten Dingen gesucht haben, die viele gute Ratschläge hatten, etwas ruhiger gemacht haben", sagte er und fügte hinzu: "Es wird aber auch wieder Spiele geben, in denen es nicht so gut läuft wie heute: Ich würde mir gerade dann aber etwas Vertrauen in das Team und in uns wünschen. Wir werden das schon machen."