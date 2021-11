Würzburgs nächste Etappe - mit mehr "Klarheit, Konsequenz und Präzision"

Nur drei Tage nach dem 1:3 gegen den SV Meppen treffen die Würzburger Kickers am Dienstagabend auf Eintracht Braunschweig. Vor dem Nachholspiel relativierte Trainer Danny Schwarz seine kritischen Töne vom Wochenende - er formulierte aber auch eine klare Forderung.

Es war ein ziemlich trister Nachmittag, den die Kickers am Samstag beim 1:3 gegen den SV Meppen erlebten. Novemberwetter, nur 987 Zuschauer und dann auch noch die erste Niederlage unter Danny Schwarz: Erheiternd war das Würzburger Wochenende nicht gerade.

In den ersten vier Spielen unter Schwarz' Führung hatten die Kickers acht Punkte geholt, am Samstag setzte es dann zum ersten Mal einen Rückschlag. Nach der Partie sprach Schwarz davon, dass er "Abgeklärtheit, Griffigkeit und Aggressivität" vermisst habe und nun auf "einen Hallo-wach-Effekt" hoffe. Es waren deutliche Worte, die Würzburgs Trainer loswurde, am Montag relativierte er dann: "Wir haben beileibe kein schlechtes Spiel gemacht. Ich habe keine 16 Tabellenplätze Unterschied gesehen zwischen den Mannschaften."

Würzburgs Weg wird ein Marathon

Schon vor dem Meppen-Spiel hatte Schwarz den Weg zum Klassenerhalt als "Marathon" betitelt und in diesem Zuge angekündigt: "Wir werden nicht in zwei Monaten aus dem Schlamassel draußen sein." Dass der 46-Jährige mit dieser Einschätzung Recht behalten dürfte, zeigte die Niederlage am Samstag - nun ist das Duell mit Braunschweig die nächste Etappe des Marathons.

Damit die Kickers auf dieser erfolgreicher sind als gegen Meppen, braucht es, wie Schwarz am Montag forderte, mehr "Klarheit, Konsequenz und Präzision im letzten Drittel". Dass es beim FWK an diesen Punkten hapert, zieht sich bislang durch die gesamte Saison - jetzt treffen die Rothosen auf einen Gegner, dem Schwarz "eine brutale Offensivpower" zuschreibt.

Braunschweig hat zuletzt bei Tabellenführer Magdeburg 0:2 verloren, nun kommt die Eintracht mit Würzburgs Ex-Trainer Michael Schiele an den Dallenberg. Ein Duell, in dem ein besonderer Reiz liegt - und eines, in dem die Kickers den tristen Samstagnachmittag beiseite schieben wollen.