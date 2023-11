Würzburgs Lehren aus der Vergangenheit: "Wir sind reifer geworden"

Ungeschlagen in die Winterpause: Die Würzburger Kickers werden in der Regionalliga Bayern ihrer Favoritenrolle bislang auf beeindruckende Art und Weise gerecht. Eine ganze Saison ohne Niederlage, ist das möglich?

"Normalerweise schaffst du das nicht", sagt Trainer Marco Wildersinn. 21 von 34 Partien sind aber bereits gespielt. Nachdem das Auswärtsspiel beim Tabellenvierten TSV Aubstadt abgesagt wurde, ging es für sein Team vorzeitig in die Winterpause, wobei für die Akteure noch kein Urlaub ansteht. Der Trainingsbetrieb geht erst einmal noch eine Woche weiter.

Dass die Kickers in der Vorsaison nur äußerst mühsam aus der Winterruhe kamen und mit vier sieglosen Partien zum Jahresbeginn ihre Chancen auf die Meisterschaft frühzeitig verspielten, hat bei den Unterfranken keiner vergessen. "Es wird darum gehen, über Willen, Leistung und individuelle Qualität gleich die ersten Spiele wieder zu gewinnen. Das wird für uns extrem wichtig werden. Aber ich bin mir sicher, dass das jedem bewusst ist", sagt Kapitän Peter Kurzweg vor der dreimonatigen Spielpause.

Der Reifeprozess

So richtig Sorgen bereite ihm die lange pflichtspielfreie Zeit nicht, denn die Kickers haben schon in der bisherigen Saison gezeigt, dass sie die richtigen Schlüsse aus der vergangenen Vizemeister-Saison gezogen haben. "Wir sind reifer geworden", sagt Kurzweg. Den Beweis lieferten er und sein Team gerade mit den Siegen in den Top-Spielen in Vilzing (3:2) oder bei Türkgücü München (1:0). "Jetzt ziehen wir solche engen Spiele auf unsere Seite. Dass wir auch gegen diese Gegner konstant punkten, ist ein Unterschied," findet Kurzweg. In der vergangenen Saison gelang in den direkten Vergleichen gegen die Top-Vier der Liga kein Sieg, die beiden Niederlagen gegen Meister Unterhaching machten am Ende den Unterschied.

Auch wenn die Würzburger Tormaschine in dieser Spielzeit nicht ganz so heiß läuft wie in der vergangenen, sind die Kickers in den entscheidenden Momenten effizienter geworden. Speziell mit Standardsituationen schaffen sie es immer wieder gegen tief stehende Gegner das Abwehrbollwerk zu brechen. 18 Treffer gelangen schon nach ruhenden Bällen, oft waren es entscheidende. Hinzu kommt noch der lange Atem: Während die Kickers schon zwölf Tore ab der 80. Minute erzielten und damit so manche Partie entschieden, kassierten sie bislang in den letzten zehn Minuten selbst kein einziges Tor.

Ungewisse Zukunft

Kurzum, auf einen Einbruch nach dem Winter deutet derzeit wenig hin. Einzig die unklare Vertragssituation von Trainern und Spielern könnte noch für etwas Unruhe sorgen. Bei Kapitän Kurzweg liegen die Dinge klar. Er will mit den Kickers, für die er in der Saison 2016/17 schon in der 2. Liga spielte und zu denen er im Winter 2021 zurückgekehrt war, noch einmal in Liga drei antreten. "Ich bin nicht umsonst immer wieder zurückgekommen. Ich mag die Leute und die Stadt und würde gerne noch länger hier professionell spielen."