Würzburger Verlängerung mit Neumann und Wildersinn: Ein klarer Auftrag für Plan A

Sportdirektor Sebastian Neumann und Trainer Marco Wildersinn bleiben auch in der kommenden Saison bei den Würzburger Kickers am Ruder - aber nur im Falle eines Aufstiegs in die dritte Liga. Für dieses Vorhaben soll im Winter noch ein neuer Defensivakteur kommen.

Es soll in die 3. Liga gehen: Sportdirektor Sebastian Neumann (rechts) und Trainer Marco Wildersinn (links). IMAGO/foto2press

Die Botschaft ist eindeutig: Die jüngst bekannt gegebene Vertragsverlängerungen mit Sportdirektor Sebastian Neumann und Trainer Marco Wildersinn sind weniger Vertrauensbeweis als Arbeitsauftrag. Die neuen Verträge für das sportlich bislang so erfolgreiche agierende Duo gelten ab Sommer nämlich nur im Falle des Aufstiegs in die 3. Liga. Die Würzburger Kickers gehen in dieser Saison aufs Ganze, auch wenn auf den bislang noch ungeschlagenen Tabellenführer der Regionalliga Bayern nach der möglichen Meisterschaft noch Aufstiegsspiele gegen den Nordvertreter anstehen würden.

Der seit vergangenen Juli im Amt befindliche Vorstandsvorsitzende André Herber betont zwar, es gäbe "einen Plan B und auch einen Plan C" für den Fall des Scheiterns. Einstweilen sind Gedanken daran aber komplett tabu: "Wie sähe es denn aus, wenn wir jetzt darüber sprechen", so Herber. Am Ende dürfte Anteilseigner Dominik Möhler, der vor etwas mehr als einem Jahr 49 Prozent der Profi AG von Ex-Investor Flyeralarm übernommen hat, das entscheidende Wort sprechen.

Die kommende Saison im Blick

So plant auch Sportdirektor Neumann bereits, wie es in Würzburg im Falle einer Drittliga-Rückkehr weitergehen könnte: "Wir wissen erst Anfang Juni, ob wir aufsteigen. Aber wir sind überzeugt davon, dass wir unser Ziel erreichen und werden entsprechend unsere Planungen intensivieren." Er und Trainer Wildersinn haben also bereits die kommende Saison im Blick.

Auch wenn es darum geht, noch einen weiteren Defensivakteur zu verpflichten. Nachdem der Vertrag mit Aron Unrath aufgelöst wurde, weil der 20-Jährige keine Einsatzchance hatte, stehen nur noch drei etatmäßige Innenverteidiger im Kader. Ein neuer Spieler soll in jedem Fall dazu kommen. "Wir haben ein funktionierendes Konstrukt. Da ist es nicht einfach, etwas zu verändern. Aber wir werden noch jemanden dazu holen." Genauso wie im Fall von Johann Hipper (Türkgücü München), der als neuer Torwart Nummer zwei hinter Vincent Friedsam einsteigt. "Wenn wir Spieler dazuholen, sollen sie den Anspruch haben in der ersten Elf zu stehen und auch eine Liga höher spielen wollen", sagt Neumann.

Den Teamgeist stärken soll das kurzfristig durch Sponsorengelder möglich gemachte Trainingslager auf Mallorca Anfang Februar. "Das wird einen großen Mehrwert für uns haben", glaubt Neumann. Plan A soll im Sommer unbedingt aufgehen, dafür soll es keine Kompromisse mehr geben.