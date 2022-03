Würzburger Kickers wechseln den Vorstandsvorsitzenden

Benjamin Hirsch kehrt zu den Würzburger Kickers zurück und übernimmt das Amt von Christian Jäger als Vorstandsvorsitzender.

Bei den Würzburger Kickers gibt es im Sommer erneut einen Wechsel auf der Position des Vorstandsvorsitzenden. Christian Jäger, der erst seit dem vergangenen Jahr bei der AG tätig ist, legt sein Amt zum 30. Juni nieder und wird durch Benjamin Hirsch ersetzt.

"In der aktuellen sportlichen Situation haben wir gemeinsam eine Entscheidung für die Zukunft der Kickers getroffen. Nach sehr konstruktiven und sachorientierten Gesprächen ist es uns sehr wichtig gewesen, eine neue Struktur so früh wie möglich aufzustellen, damit der Verein in Ruhe und seriös für die kommende Saison - unabhängig der Ligazugehörigkeit - planen kann", wird Jäger in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Bereits ab dem kommenden Monat werde der scheidende Vorstandsvorsitzende seinen Nachfolger einarbeiten und den Drittligist auch über die Saison hinaus beraten.

Hirsch ist in Würzburg kein Unbekannter. Der 42-Jährige war bereits von März 2011 bis zum Saisonende 2014/15 als Vorstand Sport bei den Kickers tätig. "Seit meiner Kindheit bin ich ein stolzes Mitglied dieses Vereins und deshalb sehr glücklich, die Position des Vorstandsvorsitzenden übernehmen zu dürfen. Daher werde ich alles daransetzen, damit unsere Kickers auch in Zukunft erfolgreich sein werden", erklärt der Rechtsanwalt.