Würzburger Kickers verlängern mit Wildersinn und Neumann

Erfolgstrainer Marco Wildersinn und Sportdirektor Sebastian Neumann haben ihre Verträge beim FC Würzburger Kickers für die 3. Liga verlängert.

Gute Nachrichten für alle Fans der Würzburger Kickers. Marco Wildersinn hat seinen Vertrag verlängert und wird das Team auch bei einem möglichen Aufstieg in die 3. Liga weiter trainieren. Die Vertragsverlängerung mit dem 44-Jährigen sei ein klares Bekenntnis zu einer kontinuierlichen und nachhaltigen Weiterentwicklung, so die Verantwortlichen in einer Vereinsmeldung am Donnerstag. Weiter heißt es dort: "Sowohl der Vorstandsvorsitzende André Herber als auch der Aufsichtsrat der Würzburger Kickers AG mit Michael Grieger, Lars Krakat sowie dem Anteilseigner Dominik Möhler sind überzeugt davon, dass dies der richtige Weg für den Verein ist."

Wildersinn übernahm den FWK zu Beginn der vergangenen Saison, sammelte seitdem mit einem zunächst neu zusammengewürfelten Team durchschnittlich 2,31 Punkte pro Spiel und verpasste die Meisterschaft nur knapp. In der laufenden Runde sind die Mainstädter jedoch klar auf Aufstiegskurs. Die Teilnahme an der Aufstiegsrunde gegen den Meister der Regionalliga Nord durch den Vilzinger Verzicht ist nahezu sicher.

"Ich habe große Lust, den erfolgreichen Weg mit dem FWK weiterzugehen und auch über die aktuelle Saison hinaus Trainer am Dalle zu sein", wird Wildersinn zitiert. "Wir haben ein klares Ziel für die Kickers definiert, dieses wollen wir gemeinsam in der Rückrunde erreichen. Jetzt heißt es Gas geben und eine maximal erfolgreiche Rückrunde spielen", so der UEFA-Pro-Lizenz-Besitzer.

"Vertrauensvolle Zusammenarbeit"

Sportdirektor Sebastian Neumann, der ebenfalls seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier setzte, freut sich über die Verlängerung seines Erfolgstrainers: "Marco hat die Aufgabe vor anderthalb Jahren übernommen und in der Zeit nicht nur das Team als Ganzes, sondern auch jeden einzelnen Spieler weiterentwickelt." Die Zusammenarbeit sei sehr vertrauensvoll und man spüre die Leidenschaft und Energie, die Wildersinn täglich investiert, so der Würzburger Ex-Profi, der seit 2021 als Sportdirektor bei den Unterfranken fungiert. Über seine eigene Verlängerung sagt Neumann: "Ich fühle mich sehr wohl bei den Kickers und freue mich, dass ich dazu beitragen kann, den Verein weiterzuentwickeln."

Vorstandsvorsitzender André Herber ist über beide Vertragsverlängerungen sehr erfreut: "Die beiden haben uns mit ihrer Expertise und ihrem Gespür überzeugt, eine sehr gute Mannschaft zusammengestellt und sie dahin geführt, wo sie jetzt steht. In dieser Saison glauben wir fest an unser gesetztes Ziel." Das freilich lautet: Drittliga-Aufstieg.