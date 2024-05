Würzburger Kickers verlängern mit Stammkeeper Friedsam

Vincent Friedsam bleibt den Würzburger Kickers erhalten, sowohl bei einem Aufstieg in die 3. Liga als auch beim Verbleib in der Regionalliga Bayern. Der 22-jährige gebürtige Kölner, der seit 2022 am Dallenberg zwischen den Pfosten steht, hat seinen Vertrag ligaunabhängig verlängert. "Vincent hat in den letzten beiden Jahren eine beeindruckende Entwicklung gezeigt. Seine Vertragsverlängerung ist ein wichtiges Zeichen für uns, da er sowohl bei einem möglichen Aufstieg in die 3. Liga als auch bei einem Verbleib in der Regionalliga Bayern an Bord bleibt", sagt Sportdirektor Sebastian Neumann.