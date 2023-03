Würzburger Kickers: Unnötige und schmerzhafte Fehler in Vilzing

Marco Wildersinn kann den Würzburger Kickers die Fehler im Jahr 2023 noch nicht austreiben. Dazu ist die dünne Personaldecke derzeit ein Problem.

Die Würzburger Kickers sind aus dem Tritt geraten. In der Winterpause hatte Trainer Marco Wildersinn erklärt, die Schwierigkeit liege nun auch darin, mit den durch die Erfolge gewachsenen Erwartungen umzugehen. Nach zwei Ligaspielen 2023 kommen erste Zweifel auf, ob das gelingt.

Kapitän Peter Kurzweg war nach dem 2:3 bei der DJK Vilzing mächtig angesäuert: "Fußball ist Ergebnissport. Egal, wie gut wir eine halbe Stunde lang gespielt haben. Davon können wir uns nichts kaufen." 2:0 hatten die Würzburger Kickers geführt, die Partie scheinbar sicher im Griff, dann habe sich, so Trainer Wildersinn, "die Haltung zum Spiel verändert". Oder wie Kurzweg es formulierte: "Wir denken wohl, wir müssen zehn schießen und zaubern. Stattdessen lassen wir hinten Räume und verlieren die entscheidenden Zweikämpfe."

Unnötiger Rückschlag

Der Rückschlag in Vilzing war unnötig und schmerzhaft. Noch bedenklicher als die nun fünf Zähler Rückstand auf Tabellenführer Unterhaching ist freilich die Tendenz nach der Winterpause. Denn schon in der Vorbereitung konnten die Kickers in drei Spielen gegen Viertligisten nicht gewinnen, im Duell mit dem VfR Aalen (1:2), TSV Steinbach Haiger (2:5) sowie Nürnberg II (0:2) setzte es Niederlagen. Zum Neustart kam das Wildersinn-Team gegen Türkgücü über ein 1:1 nicht hinaus. Die mangelnde Effizienz im Abschluss und das bisweilen flattrige Abwehrverhalten zieht sich durch all diese Partien. Unkonzentriertheiten, die Wildersinn seinen Spielern zuletzt nicht austreiben konnte.

Auch in Vilzing ließen die Würzburger mehrere hochkarätige Chancen liegen. Das dritte Gegentor resultierte aus einem haarsträubenden Abwehrfehler im Spielaufbau. Lukas Müller, der kurzfristig für den erkrankten Felix Göttlicher ins Team gerückt war, hatte gepatzt. Überhaupt ist die Personallage angespannt. "Da hatten wir in der Vorrunde Glück", sagt Wildersinn. Nun freilich kam es knüppeldick. Fast die komplette Defensivreihe fällt derzeit aus. Besonders das Fehlen von Routinier Daniel Hägele (Muskelfaserriss) schmerzt.

Auch im Umfeld des Teams herrscht nach dem Ausstieg des ehemaligen Investors Flyeralarm eine stetige Unruhe. Am vergangenen Freitag gaben die Kickers die Umbenennung des vereinseigenen Stadions bekannt, das nun den Namen der Firma des neuen Anteilseigners Dominik Möhler tragen wird.