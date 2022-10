Würzburger Kickers stehen "in aussichtsreichen Gesprächen mit möglichen Investoren"

Nach dem 0:1 beim FC Bayern II rutschten die Würzburger Kickers auf Rang 2 in der Regionalliga Bayern ab. Im Hintergrund laufen derweil Gespräche mit möglichen Geldgebern, um einen neuen Anlauf im Profifußball nehmen zu können.

Die Tabellenführung ist für Würzburg erst einmal futsch. Nach sieben Ligasiegen in Folge sowie dem Einzug ins Toto-Pokal-Halbfinale (7:6 n. E. gegen Vilzing) war die 0:1-Pleite bei Bayern II für den Drittliga-Absteiger ein mächtiger Dämpfer für die Begeisterung der letzten Wochen. "Die Tabelle ist vollkommen egal", kommentierte Trainer Marco Wildersinn das Abrutschen auf Platz 2. "Nach einer kurzen Phase der Enttäuschung geht der Blick wieder nach vorne."

Schließlich gebe es durchaus Dinge aufzuarbeiten. Den Kickers fehlte am Sonntag ein Schuss Lockerheit im Angriffsspiel, der sie zuletzt ausgezeichnet hatte. Vieles wirkte angestrengt, oft fehlte es am letzten Funken Präzision und am Ende bei zwei Alu-Treffern auch ein bisschen das Glück. So werden die Würzburger die nächsten Wochen wieder als Jäger von Spitzenreiter Haching angehen müssen.

Und das mit einem aus finanziellen Gründen engen Kader. Der Vorstandsvorsitzende Benjamin Hirsch "würde der sportlichen Leitung gerne ihre Wünsche erfüllen und Geld für weitere Neuzugänge zur Verfügung stellen". Allerdings gebe es auch Hoffnung: Für die zum Verkauf stehenden Anteile von Gesellschafter Flyeralarm gibt es offenbar Interessenten: "Ich kann bestätigen, dass wir in sehr aussichtsreichen Gesprächen mit möglichen Investoren stehen, die bereit sind, Geld in die Kickers zu investieren, mit dem wir einen neuen Anlauf im Profifußball nehmen könnten."