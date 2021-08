Würzburger FV gegen Bayern Hof: Ein Duell, das vom alten Glanz lebt

Sie standen sich schon in der 2. Bundesliga gegenüber, doch aktuell müssen sich der Würzburger FV und Bayern Hof vor ihrem direkten Duell mit dem Tabellenkeller der Fünftklassigkeit herumschlagen. Unten dabei ist aktuell auch der ASV Cham, bei dem die Verantwortlichen eine Trainerdiskussion im Keim ersticken.

Bayernliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Trainer sind eigentlich auch eine bemitleidenswerte Spezies. Denn gerade in den englischen Wochen sind die Möglichkeiten eines Trainers an der Fehlerbehebung oder am Spielsystems zu feilen eher limitiert. Einfach weil schlicht und ergreifend die Zeit für die benötigten Trainingseinheiten nicht zur Verfügung steht. Am besten kommt derzeit Michael Hutzler bei der DJK Ammerthal mit den vier englischen Wochen zurecht. Und mit entsprechend breiter Brust kommen die Oberpfälzer derzeit auch daher. Der Sieg bei der DJK Vilzing und der Sprung an die Tabellenspitze sieht die Amberger Fußballwelt auch vor dem Heimspiel gegen den TSV Karlburg quasi in freudiger Erwartung. Und so kommt Michael Hutzler aus dem Schwärmen zurzeit gar nicht mehr heraus. "Der Auftritt in Vilzing war eine tolle Vorstellung." Als Spitzenreiter erwartet Ammerthal am Sonntag mit den Unterfranken den Tabellenelften. Die Zielsetzung des Trainers ist dabei klar: Mithilfe des sechsten Ligasieges in Folge die Tabellenführung auch am Ende des 9. Spieltags behaupten. Freilich werden die Unterfranken da etwas dagegen haben. Zuletzt zeigten sie sich ganz und gar nicht nachgiebig und ertrotzten gegen den ATSV Erlangen ein hochverdientes 1:1.

Etwas gedrückter ist die Stimmung nach furiosem Start bei den Kickern vom Huthgarten in Vilzing. Dass sie nicht alle Spiele werden gewinnen können, das hatte schon Sportchef Sepp Beller vor einigen Wochen prognostiziert. Und auch die Niederlagen gegen Erlangen oder Ammerthal - so schmerzlich sie gewesen sein mögen - haben die Eibl-Elf nicht von ihrem ursprünglichen Ziel abgebracht. Was richtig weh tut, sind tatsächlich die zahlreichen Ausfälle im Team der DJK. Fehlten zuletzt schon wichtige Akteure steuerten nach dem Pokalspiel gegen die SpVgg Bayreuth (0:2 trotz einer erneut starken Vorstellung) weitere drei Akteure aus dem Kader in Richtung Krankenabteilung. Das war einmal Tobias Hoch, der nach 20 Minuten verletzt vom Feld musste. Dann humpelte auch noch Matthias Müller mit Verdacht auf Kreuzbandriss vom Feld. Kurz nach der Pause erwischte es auch noch Christoph Schwander (Muskelfaserriss). Während es bei Hoch noch Hoffnung auf eine absehbare Rückkehr gibt, wird Josef Eibl auf Müller und Schwander vermutlich länger verzichten müssen. Da dürfte Kreativität in Sachen Aufstellung gefragt sein, allerdings kommt jetzt mit dem SV Vatan Spor Aschaffenburg vielleicht zur richtigen Zeit der richtige Gegner. Der Aufsteiger vom kleinen Schönbusch hat noch keinen Zähler erringen können und zuletzt mahnte deren Trainer Slobodan Komljenovic die Einstellung seiner Mannschaft an, "ohne die man keine Punkte holen kann". Vor allem die Schlussphase des Spieles gegen Feucht, in der die Unterfranken regelrecht demontiert wurden, sorgt beim Übungsleiter von Vatan Spor vor der weiten Reise nach Vilzing für Kopfzerbrechen.

Die Trainer stehen nicht zur Disposition. Jürgen Kreipl, Sportlicher Leiter des ASV Cham

Wieder in die Spur will auch der FC Sand. Beim noch schlechter gestarteten ASV Cham wollen die "Korbmacher" wieder punkten, um nicht wieder in Richtung Tabellenkeller zu rutschen. Allerdings, so Trainer Matthias Strätz, "müssen wir da wieder kompakter stehen und schnell umschalten, um uns Torchancen zu erspielen". Leicht wird das sicher auch bei den zuletzt sieglosen Bayerwäldlern nicht. Die haben zwar ihre letzten fünf Spiele in Folge allesamt verloren, aber gegen den FC Sand soll jetzt endlich der Knoten platzen. So oder so, in Cham ist angesichts der Tabellensituation richtig Druck auf dem Kessel. In Panik freilich will man dagegen nicht verfallen. "Wir wussten um die Schwere der Aufgabe, haben aber ganz bewusst auf junge Spieler gesetzt", war von Jürgen Kreipl, dem Sportlichen Leiter des ASV, zu hören, der sich übrigens auch ganz klar vor seine beiden Trainer Josef Holler und Christoph Ranzinger stellt. "Die Trainer stehen nicht zur Disposition. Aber natürlich befinden wir uns in einer prekären Lage", will Kreipl gar nicht lange um den heißen Brei herum reden.

Bei der DJK Gebenbach dagegen befinden sich Trainer Franz Koller, Spieler und Anhang in dieser Saison ein bisschen wie auf einer Achterbahnfahrt. Siegen folgen Niederlagen. "Da muss wieder mehr Konstanz rein." Nach der verdienten Pleite in Neumarkt soll - nach Möglichkeit - jetzt gegen Eintracht Bamberg wieder ein Erfolgserlebnis her. Doch deren Trainer Julian Kolbeck weiß auch um die Qualität der Oberpfälzer: "Um dort zu bestehen, müssen wir hohe Intensität gehen und wieder an unser absolutes Limit gehen."

Ganz ähnliche Worte hört man auch vom Lokalrivalen. Bei der DJK Don Bosco Bamberg allerdings ist man nach den letzten Erfolgserlebnissen wieder richtig guter Dinge. "Die Stimmung ist jetzt richtig gut", so der Sportliche Leiter der DJK Holger Denzler. "Wir sind jetzt endlich im Aufwind. Aber wir dürfen jetzt nicht entspannen, sondern müssen weiter arbeiten. Am Wochenende wartet schon Ansbach und da wollen wir natürlich den Favoriten ärgern." Das wird man in der Residenzstadt sicher auch zur Kenntnis nehmen, die natürlich selbst punkten wollen, um nicht weiter Boden auf die Spitze zu verlieren.

Neu-Fürther Moratz reißt eine Lücke

Dass Freud und Leid oft dicht beieinander liegen, weiß man auch beim ASV Neumarkt. Zuletzt verloren die Oberpfälzer mit Alexander Moratz einen ihrer Aufstiegshelden an die Regionalliga-Vertretung der SpVgg Greuther Fürth. Die Lücke, die Moratz hinterließ, war schon größer als man zunächst zugeben wollte. Allerdings haben die Neumarkter nun doch schnell Ersatz gefunden. Mit Jannik Schneider vom Landesligisten SC 04 Schwabach kommt ein vielseitiger Defensivallrounder an den Deininger Weg. Der 23-Jährige lebt in Schwarzenbruck und ist neben seiner Position in der Abwehrkette auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar. Ob er aber schon beim Auswärtsspiel am Freitag beim ATSV Erlangen zum Einsatz kommt, da ließ man sich in Neumarkt nicht in die Karten schauen.

Ebenfalls bereits am Freitag will der TSV Abtswind seine kleine Serie weiter ausbauen. Mit dem SV Seligenporten allerdings kommt jetzt eine Mannschaft, die nach sechs Niederlagen zum Auftakt die Lust am Punktesammeln für sich entdeckt hat.

Ein Traditionsduell ganz besonderer Klasse wird es dann am Samstag an der Würzburger Zellerau geben, wenn Bayern Hof beim Würzburger FV gastiert. Es dürften einige Spiele gewesen sein, in denen sich beide Vereine (oder deren Vorläufer) in der 2. Bundesliga gegenüber standen. Doch vom Glanz der einstigen Zeit ist zumindest aus sportlicher Sicht derzeit bei beiden Kontrahenten nicht viel übrig. Der Würzburger FV verabschiedete sich unter der Woche aus dem Verbandspokal nach einer 0:1-Niederlage beim Landesligisten SV Alemannia Haibach. Die SpVgg Bayern Hof verlor ihr Nachholspiel beim ebenfalls kriselnden TSV Großbardorf mit 1:2.

Bleiben wir beim TSV Großbardorf. Da war am Mittwochabend erst einmal durchatmen angesagt. Nach dem schwer erkämpften Sieg über die Hofer Bayern wollen die "Gallier" natürlich den Schwung mitnehmen. War das 2:1 am Mittwoch nur der erste Seelentröster, soll im Feuchter Waldstadion der nächste Schritt nach vorne gemacht werden.