Würzburg verpflichtet Karimani

Die Würzburger Kickers basteln am Kader für die neue Saison: Mit dem Kosovaren Dardan Karimani (23) verstärken sich die Unterfranken im Mittelfeld.

Karimani verlässt damit den SV Lippstadt 08, für den ihm in der Regionalliga West in 69 Partien sechs Treffer sowie fünf Vorlagen gelangen, zum zweiten Mal. In seiner Vita stehen neben seinem Heimatklub bislang auch die Stationen Borussia Dortmund und SC Paderborn in der Jugend, im Herrenbereich der SC Verl (2016/17), ehe die Rückkehr nach Lippstadt erfolgte.

Neumann von Karimanis Potential überzeugt

"Dardan ist ein technisch guter Spieler, der durch seine Kreativität unser Offensivspiel variabel gestalten kann. Er hat sein Potential in den vergangenen Jahren bereits unter Beweis gestellt", freut sich Sebastian Neumann, Sportdirektor der Würzburger Kickers, über die Neuverpflichtung.

Der zentrale Mittelfeldspieler Karimani freut sich auch - auf seine neue Herausforderung: "Die Kickers sind ein sehr familiärer Verein, der gleichzeitig ambitioniert ist. Daher glaube ich, dass es der richtige Schritt ist, mich hier zu beweisen."