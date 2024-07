Würzburg verlängert mit Junge-Abiol

Benyas Solomon Junge-Abiol bleibt bei den Würzburger Kickers. Der 25-jährige Flügelspieler verlängert seinen Vertrag um eine weitere Saison und geht somit in sein drittes Jahr beim FWK. In der Regionalliga Bayern kam er in den letzten beiden Spielzeiten auf 58 Einsätze, erzielte zwölf Treffer und lieferte zehn Torvorlagen. "Er ist ein wichtiger Spieler für uns, der mit seiner Dynamik und seiner Einsatzbereitschaft immer wieder Akzente setzt", sagt Sportdirektor Sebastian Neumann.