Würzburg und Vilzing setzen sich ab - Memmingen feiert furioses Comeback

Der 13. Spieltag in der Regionalliga Bayern fand am Tag der Deutschen Einheit statt. Und einheitlich voran schreiten in der Liga weiterhin die Würzburger Kickers und die DJK Vilzing. Dahinter ließen Türkgücü und der TSV Aubstadt Federn. Einen erneut späten Nackenschlag kassierte die SpVgg Bayreuth, während der FC Memmingen am Nachmittag fulminant zurückkam.

Würzburger Derbysieg in Schweinfurt

Mit einem hochverdienten 2:0 setzte sich am Dienstag Primus Würzburger Kickers beim 1. FC Schweinfurt durch. Beide Teams führten sich mit je einer Gelegenheit in die Partie ein, als dann aber Junge-Abiol für Würzburg im Nachschuss zum 1:0 stach (23.). Nun hatten die Kickers klar Oberwasser, verpassten aber bis zur Pause eine höhere Führung. Auch im zweiten Durchgang änderte sich dieses Bild nicht: Der Tabellenführer hatte die Kontrolle und ging auf den zweiten Treffer; die Schnüdel hingegen taten sich schwer. Zehn Minuten vor dem Ende fiel so die Entscheidung: Hägele köpfte einen Eckball zum 2:0 ins lange Eck (80.).

90.+8: Türkgücü gleicht in Nürnberg aus

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge kassierte die U 23 des Zweitligisten gegen Türkgücü den 1:1-Ausgleich erst kurz vor dem Ende. Es war eine ausgeglichene wie umkämpfte Partie in den ersten 45 Minuten, beide Teams hatten ihre Gelegenheiten, die Keeper waren aber nicht zu überwinden. Das änderte sich im zweiten Durchgang: Club-Goalgetter Muteba war nach einem Joachims-Querpass mit dem 1:0 zur Stelle (57.). Weil der Club in Folge einen weiteren Treffer verpasste, warfen die Gäste in der Schlussphase nochmals alles nach vorne: Schon weit in der Nachspielzeit gab es Elfmeter für Türkgücü, Fischer hatte mit der Hand auf der Linie geklärt und sah in dieser Szene glatt Rot. Rech behielt die Nerven und verwandelte zum 1:1-Endstand (90.+8).

Aubstadt unterliegt auch Illertissen

Ein früher Treffer reichte dem FV Illertissen gegen den TSV Aubstadt, der nun seit drei Partien ohne Sieg ist. Der FVI jubelte schon nach vier Minuten über die 1:0-Führung, als Helmer aus rund zwölf Metern das lange Eck anvisierte. Das Ergebnis hielt zur Pause und war auch verdient, denn von den Gästen kam nicht viel. Glessing verpasste noch einen weiteren Treffer. Zwar erhöhten die Gäste im zweiten Durchgang den Druck deutlich, sie kamen aber nicht mehr entscheidend durch die Defensive der Heimelf. Glessing sah kurz vor dem Ende noch die Ampelkarte wegen Unsportlichkeit, doch auch das konnte Aubstadt nicht mehr nutzen.

Bayern siegt, Copado trifft doppelt

Die kleinen Bayern erfüllten ihre Aufgabe und setzten den Aufwärtstrend der letzten Wochen durch einen 4:2-Sieg über Ansbach fort. Schon früh steuerte die Heimelf auf Kurs: Nach einem zunächst abgewehrten Abschluss war Copado mit einer Direktabnahme zur Stelle und staubte so zum 1:0 ab (6.). Die Ansbacher lauerten ihrerseits auf Gegenstöße, hatten bei einem Pfostenschuss von Sperr ihre beste Chance des ersten Durchgangs. Kurz vor der Pause - die Partie war recht eingeschlafen - stach der freigespielte Jonathans zum 2:0 (45.). Es schien alles nach Plan zu laufen, doch die Ansbacher wollten sich nicht geschlagen geben und erzwangen gleich nach Wiederanpfiff ein Eigentor von Denk, der einen Querpass zum 1:2 ins eigene Tor lenkte (51.). Doch die nun druckvollen Gäste kassierten durch Copado, der vom Strafraum zum 3:1 für die Bayern traf (67.), einen weiteren Nackenschlag. Und spätestens mit dem 4:1 durch Zvonarek war die Sache entschieden (77.). Für die 2:4-Ergebniskosmetik aus Sicht der Ansbacher sorgten noch Weeger, der nach einem Freistoß am höchsten stieg (83.).

Aschaffenburg dreht Partie in Augsburg

Einen Satz in der Tabelle machte Viktoria Aschaffenburg nach einem 2:1-Erfolg über die U 23 des FC Augsburg. Im ersten Durchgang gingen noch die Augsburger, die durch Colina zunächst Aluminium trafen, etwas glücklich mit 1:0 in Führung: Denn Viktoria-Keeper Klement parierte erst, beförderte dann den Ball aber selbst über die Linie (28.). Auf der Gegenseite scheiterten die Aschaffenburger wiederholt an Schlussmann Lubik. Im zweiten Durchgang gelang den Gästen nach einer Ecke der 1:1-Ausgleich, Dähn köpfte ein (63.). Und in der Schlussphase drehte die Viktoria die Partie endgültig, als Zehnder aus halblinker Position über den Innenpfosten den 2:1-Siegtreffer markierte (87.) - ein etwas glücklicher Erfolg in einem ausgeglichenen Spiel.

Vilzing bleibt gleichauf mit Würzburg

Die DJK Vilzing marschiert einfach weiter und bezwang auch die zuletzt aufstrebende U 23 der Fürther mit 3:1. Vilzing machte von Beginn an Druck und ging mit einem Doppelschlag in Führung: Zitzelsberger köpfte erst nach einer Ecke das 1:0 (11.), dann war auch Kauschinger mit dem Kopf zur Stelle, diesmal nach einer präzisen Flanke von links - 2:0 (16.). Und die DJK spielte weiter munter nach vorne: Beim 3:0 visierte Hoch sehenswert das Eck an (27.) - Vilzing sprühte vor Selbstbewusstsein. Getrübt wurde die erste Hälfte aus Sicht der Heimelf nur durch Littbarskis abgefälschten Schuss, der zum 1:3 im Tor einschlug (29.). Bis zur Pause hatten beide Teams in einer unterhaltsamen Partie weitere Torchancen. Im zweiten Durchgang waren es aber durchgehend die Fürther, die auf den Anschluss drückten, doch Adlung verpasste die Großchance dazu. So geriet der Sieg der DJK nicht mehr ernsthaft in Gefahr, auch wenn Vilzing nicht mehr an die Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen konnte.

Bayreuth kassiert erneut den späten Ausgleich

Wie schon am Wochenende gegen Bamberg gab die SpVgg Bayreuth auch gegen Wacker Burghausen kurz vor dem Ende noch den Sieg aus der Hand. In der Anfangsphase war Stefandl für die Bayreuther nach einem Gegenstoß zur Stelle, stellte wuchtig vom Strafraum aus auf 1:0 (11.). Für Wacker hatte in den ersten 45 Minuten Andreichyk die beste Ausgleichschance, unterm Strich führte die Heimelf, die mehr Ballbesitz hatte, nicht unverdient. In Durchgang zwei präsentierte sich das Geschehen recht zerfahren; in der Schlussviertelstunde intensivierten die Gäste dann aber ihre Bemühungen und belohnten sich dafür: Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit war es Schmutz, der per Traumtor in den Winkel zum 1:1-Endstand traf (89.) - eine leistungsgerechte Punkteteilung, bauten die Bayreuther doch im zweiten Durchgang ab.

Memmingen dreht das Kellerduell

Dritter Saisonsieg für den FC Memmingen. Beim fulminanten 3:2 über den TSV Buchbach holte der Aufsteiger dabei ein 0:2 auf. Das Schlusslicht erwischte einen Traumstart: Ammari war nach einer Ecke mit dem Außenrist zur Stelle - der TSV führte sehenswert mit 1:0 (2.). Nach einer Viertelstunde legte Buchbach nach: Sztaf köpfte eine Flanke aus kurzer Distanz zum 2:0 ein. Nun kam aber auch Memmingen in die Partie, die Gäste verlegten sich aufs Konterspiel. Es blieb bis zur Pause bei zwei Treffern. Doch in Durchgang zwei kam die Heimelf zurück: Erst platzierte Morina aus der Distanz den 1:2-Anschluss ins Eck (53.), dann nahm die Intensität stetig zu. Und es war schließlich Bareis, der bei einem Angriff über links mit dem Kopf zur Stelle war und das umjubelte 2:2 markierte (78.). Doch der FCM drückte weiter, endgültig rasteten die Heimzuschauer dann in der letzten Spielminute aus, als Peter mit einem direkt getretenen Freistoß tatsächlich noch der 3:2-Siegtreffer gelang.

Bamberg gewinnt das Aufsteigertreffen

Im Aufsteigerduell setzte sich Eintracht Bamberg mit 2:0 gegen Schalding-Heining durch. Die Heimelf drückte zu Beginn ordentlich, die beste Chance hatte Stingl, der einen Ball aus rund 20 Metern auf die Latte setzte. Und Schalding blieb das aktivere Team, auch wenn das Geschehen vor der Pause abflachte und es torlos in die Kabinen ging. Nach Wiederanpfiff verpasste Drexler aus kurzer Distanz für die Heimelf, dann vergab bei den Gästen Mahr haarscharf. Das Spiel war nun äußerst unterhaltsam und sah sein erstes Tor: Nach einem langen Ball zog Linz ab und traf aus rund 16 Metern zum 1:0 für die Bamberger (63.). Schalding drückte zwar auf den Ausgleich, aber die Eintracht stand defensiv stabil und setzte in der Nachspielzeit den K.o.: Ljevsic zog bei einem Konter davon und stellte den 2:0-Endstand her (90.+7).